Вишневский: Испания вряд ли сейчас будет предельно хороша, сборная Кабо-Верде славится крепкой обороной

Советский комментатор Вишневский поделился своими прогнозами на матч сборной Кабо-Верде и сборной Испании на чемпионате мира. Он считает, что сборная Испания вряд ли сейчас будет предельно хороша, а сборная Кабо-Верде славится крепкой обороной. Вишневский также прогнозирует, что сборная Испании выиграет с разницей в два или три гола.

В последнее время сборную Кабо-Верде вживую я видел даже чаще, чем сборную Испании, потому что побывал на мини-турнире с участием сборной Кабо-Верде и видел, как она играла со сборной Лихтенштейна и победила 6:0, видел, как она играла со сборной Сан-Марино и победила 2:0.

Сборная Кабо-Верде впервые более-менее всерьёз вписалась в борьбу за попадание на чемпионат мира, то есть впервые была не статистом, а полноценным претендентом, шла среди лидеров своей группы и с первой же серьёзной попытки попала на чемпионат мира, опередив в своей группе такую сильную команду, как Камерун. Игры с Сан-Марино и Лихтенштейном — это не то же самое, что игра со сборной Испании, но в этих матчах сборная Кабо-Верде выглядела очень мощно, показывала атлетичный стиль игры.

Ко всем африканским командам, мне кажется, надо относиться с уважением, тем более когда турнир проходит в жаркое время, при высокой влажности. Я думаю, что сейчас на полях США, Мексики и, наверное, в меньшей степени Канады будут главенствовать команды из Африки и те футболисты, предки которых жили в жарком климате. У них больше предпосылок блеснуть на чемпионате мира из-за очень тяжёлых условий проведения этого турнира. Конкретно матч кабовердцев с испанцами начнётся в 12 часов местного времени.

Для испанцев это очень непривычное время. Организм ещё толком не очнулся, плюс какое-то волнение от старта чемпионата мира должно быть у испанцев, хоть они и выигрывали в африканскую жару чемпионат мира 2010 года и стали первой в истории европейской командой, которая взяла турнир за пределами европейского континента. Всего таких команд две: ещё и Германия смогла это сделать затем, через четыре года. Но сейчас Испания, будучи главным фаворитом турнира, должна начинать аккуратно.

Турнир очень длинный, с новым форматом, финалистам придётся провести по восемь встреч, и, конечно, не надо выкладывать все козыри сразу. Надо прибавлять по ходу турнира и так закладывать свою предтурнирную физическую форму, чтобы выходить на пик к четвертьфиналу, к полуфиналу, но никак не к первому матчу. Поэтому думаю, что Испания вряд ли сейчас будет предельно хороша, тем более что Ламин Ямаль после травмы, как ожидается, выйдет в этой встрече только на замену. Каких-то астрономических счетов ждать здесь не стоит.

Я поставлю на победу сборной Испании при ТМ 4.5. Сборная Кабо-Верде славится в первую очередь крепкой обороной. В последних африканских матчах она довольно мало пропускала. Так что я рискну предположить, что Испания начнет более-менее аккуратно и ограничится четырьмя голами.

Думаю, что-то вроде 2:0, 3:0, 3:1 в этой игре кажется наиболее вероятным. Рискну поставить на то, что сборная Испании выиграет с разницей в два или три гола





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