Вице‑президент ЦСКА: «Локомотив» заметно уступает, но мы не реваншами занимаемся

Вице‑президент ЦСКА Наталия Фураева поделилась ожиданиями от полуфинала плей‑офф Единой лиги ВТБ с Локомотивом‑Кубанью. Фураева отметила, что все матчи с краснодарцами в нынешнем сезоне, несмотря на победы, давались армейцам очень тяжело. Фураева также отметила, что нынешний «Локо» заметно уступает тому, что был три года назад, но армейцы не будут реваншами заниматься, а настраиваться на победу в каждом матче.

Вице‑президент ЦСКА Наталия Фураева, рассказывая «Матч ТВ» об ожиданиях от полуфинал а плей‑офф Единой лиги ВТБ с Локомотив ом‑Кубанью», отметила, что все матчи с краснодарцами в нынешнем сезоне, несмотря на победы, давались армейцам очень тяжело.

Полуфинальная серия плей‑офф Единой лиги ВТБ до четырех побед между ЦСКА м «Локомотивом‑Кубанью» стартует в Москве 12 мая. — Как и три года назад, в полуфинале Единой лиги соперником ЦСКА стал «Локомотив». Наверняка есть какие‑то особые реваншистские настроения по поводу поражения от «красно‑зеленых» в той серии из семи матчей. Так?

— Мы реваншами точно не занимаемся, а настраиваемся на победу в каждом матче. Тем более, что с тех пор у ЦСКА уже два чемпионских титула, другой главный тренер, изменения в составе. Вряд ли нынешний штаб использует исторический факт для дополнительной мотивации. — Можно сказать, что нынешний «Локо» заметно уступает тому, что был три года назад?

— Можно только сказать, что состав «Локо» существенно изменился. Довольно сложно сравнивать столь разные команды — с тех пор за краснодарцев играют Антон Квитковских и Захар Ведищев. Хочу напомнить, что тогда регулярную часть сезона «Локо» закончил на пятом месте, а сейчас на четвертом. И хоть мы выиграли все шесть матчей в этом сезоне, но некоторые из них были невероятно сложными.

— У армейцев полторы недели на подготовку к полуфиналу. Это плюс? Или это расхолаживает в преддверии ответственных матчей? — Безусловно, игровой ритм может быть утерян за такой период.

Но ведь и «Локомотив» прошел в полуфинал всего на день позже нас, разница не существенная. Наш тренерский штаб умеет пользоваться тренировочным временем, и я уверена, что подготовка пройдет на высшем уровне, — сказала Фураева «Матч ТВ»





