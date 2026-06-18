Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко: работа по профилактике социального сиротства в России дает значимые результаты

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что работа по профилактике социального сиротства в России дает значимые результаты. В Забайкалье стартовала стратегическая сессия «Семья на первом месте: профилактика алкогольной и наркотической зависимости родителей». Благодаря новым механизмам помощи и развитию межведомственного взаимодействия в регионах снижается число детей, находящихся в учреждениях.Работа по профилактике социального сиротства в России уже дает значимые результаты, снижается число детей, находящихся в учреждениях, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. В Забайкалье в четверг стартовала стратегическая сессия «Семья на первом месте: профилактика алкогольной и наркотической зависимости родителей». Важным этапом… стало завершение Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства. Ее логичным продолжением стало создание по распоряжению президента межведомственной рабочей группы по вопросам помощи семьям с детьми и профилактике социального сиротства. Уже сегодня эта работа дает значимые результаты. Реализуемая программа «Дети в семье» подтверждает эффективность семьесберегающего подхода.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что работа по профилактике социального сиротства в России дает значимые результаты. В Забайкалье стартовала стратегическая сессия «Семья на первом месте: профилактика алкогольной и наркотической завис имости родителей».

Благодаря новым механизмам помощи и развитию межведомственного взаимодействия в регионах снижается число детей, находящихся в учреждениях. Работа по профилактике социального сиротства в России уже дает значимые результаты, снижается число детей, находящихся в учреждениях, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. В Забайкалье в четверг стартовала стратегическая сессия «Семья на первом месте: профилактика алкогольной и наркотической зависимости родителей». Важным этапом… стало завершение Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства.

Ее логичным продолжением стало создание по распоряжению президента межведомственной рабочей группы по вопросам помощи семьям с детьми и профилактике социального сиротства. Уже сегодня эта работа дает значимые результаты. Реализуемая программа «Дети в семье» подтверждает эффективность семьесберегающего подхода. По словам вице-премьера, благодаря внедрению новых механизмов помощи и развитию межведомственного взаимодействия в регионах снижается число детей, находящихся в учреждениях.

Все больше семей получают поддержку в кризисной ситуации, а дети возвращаются в родную семью. Ключевая задача - обеспечить масштабирование. В каждом субъекте Российской Федерации важно выстроить четкое межведомственное взаимодействие, усилить раннюю профилактику, повысить качество помощи семьям в кризисной ситуации





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