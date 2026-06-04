Вице-спикер Госдумы призвал дать правовую оценку авторам контента о «боунсмешинге»

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал дать правовую оценку авторам контента о «боунсмешинге», опасной практике, при которой люди специально бьют себя по скулам и челюсти, рассчитывая сделать лицо якобы более «мужественным». Он также подчеркнул, что значительная часть деструктивных трендов расходится через цифровые платформы и онлайн-площадки обязаны иметь не только техническую, но и социальную ответственность.

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской ФедерацииВице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал дать правовую оценку авторам контента о «боунсмешинге». Так называют опасную практику, при которой люди специально бьют себя по скулам и челюсти, рассчитывая сделать лицо якобы более «мужественным».с РИА «Новости» на полях ПМЭФ Чернышов заявил, что речь идёт не о заботе о внешности и не о здоровом образе жизни.

По его словам, под видом стремления к навязанным стандартам привлекательности фактически распространяется пропаганда нанесения себе травм. Особенно опасным депутат назвал то, что вокруг этой практики уже появился рынок. В интернете продают платные инструкции, создают сообщества и объясняют подросткам и молодёжи, как «правильно» наносить себе повреждения. Чернышов считает, что государство не должно оставаться в стороне, если под видом обучающих материалов людям фактически продают инструкции по причинению себе вреда.

По его словам, деятельность тех, кто распространяет и монетизирует такой контент, должна получить правовую оценку. Вице-спикер также подчеркнул, что значительная часть деструктивных трендов сегодня расходится через цифровые платформы. Поэтому у онлайн-площадок должна быть не только техническая, но и социальная ответственность: быстрые механизмы жалоб, защита несовершеннолетних, выявление и блокировка опасного контента. Ранее Life.ru рассказывал о пяти опасных бьюти-трендах, после которых кожа лица может уже не восстановиться.

Некоторые советы из соцсетей, которые обещают быстрый эффект, на деле способны привести к воспалениям, обезвоживанию и повреждению защитного барьера. Опасным может оказаться даже полный отказ от ухода под лозунгом «естественности»: без очищения и увлажнения кожа ежедневно накапливает загрязнения, хуже удерживает влагу, становится тусклой, уязвимой и быстрее стареет





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