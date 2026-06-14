Вице-президент США: Соглашение с Ираном гарантирует, что он никогда не сможет иметь ядерное оружие

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном гарантирует, что Иран никогда не сможет иметь ядерное оружие. Он подчеркнул, что США будут контролировать выполнение Ираном условий сделки.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном гарантирует, что Иран никогда не сможет иметь ядерное оружие. Он подчеркнул, что США будут контролировать выполнение Иран ом условий сделки.

По мнению Вэнса, выполнение условий иранской стороной приведет к фундаментальной трансформации Ближнего Востока на следующие 50 лет, сделав его регионом, более привлекательным для инвестиций. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран якобы достигли мирного соглашения. Кроме того, он объявил о снятии морской блокады, проводимой американскими военными. Подписание документа должно состояться в Швейцарии в пятницу, 19 июня





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