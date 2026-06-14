Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Вице-президент США: Соглашение с Ираном гарантирует, что он никогда не сможет иметь ядерное оружие

Политика News

Вице-президент США: Соглашение с Ираном гарантирует, что он никогда не сможет иметь ядерное оружие
ИранЯдерная ПрограммаСША
📆6/14/2026 11:52 PM
📰aifonline
23 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 30% · Publisher: 68%

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном гарантирует, что Иран никогда не сможет иметь ядерное оружие. Он подчеркнул, что США будут контролировать выполнение Ираном условий сделки.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном гарантирует, что Иран никогда не сможет иметь ядерное оружие. Он подчеркнул, что США будут контролировать выполнение Иран ом условий сделки.

По мнению Вэнса, выполнение условий иранской стороной приведет к фундаментальной трансформации Ближнего Востока на следующие 50 лет, сделав его регионом, более привлекательным для инвестиций. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран якобы достигли мирного соглашения. Кроме того, он объявил о снятии морской блокады, проводимой американскими военными. Подписание документа должно состояться в Швейцарии в пятницу, 19 июня

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

aifonline /  🏆 3. in RU

Иран Ядерная Программа США Джей Ди Вэнс Соглашение

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-15 02:52:05