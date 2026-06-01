Вице-спикер Госдумы предлагает обязать производителей пищевой продукции сообщать о замене ингредиентов

Борис Чернышов направил обращение министру с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство о защите прав потребителей и технические регламенты.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил обязать производителей пищевой продукции сообщать о замене ингредиентов более дешёвыми аналогами. Он направил соответствующее обращение министру. По его словам, некоторые производители сохраняют упаковку и название, но ухудшают качество добавлением заменителей молочного жира, искусственных ароматизаторов и уменьшением доли ключевого сырья.

Формально состав указан, но покупатель не может оперативно заметить подмену. Борис Чернышов предлагает ввести на лицевой стороне упаковки специальную маркировку, для того чтобы гражданам было ясно, что продукт предназначен для снижения стоимости товара. Фактически он поднимает вопрос о том, почему производители используют такие методы, что может быть вредно для здоровья потребителей.

Он учитывает опыт других стран и предлагает рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство о защите прав потребителей и технические регламенты, направленные на обязательное информирование граждан о существенном изменении состава пищевой продукции





