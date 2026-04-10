Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил надежду на успех переговоров с Ираном в Исламабаде

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о своей уверенности в позитивном исходе предстоящих переговоров между американской и иранской делегациями, которые должны состояться 11 апреля в Исламабаде. Это заявление прозвучало на фоне объявления о двухнедельной паузе в нанесении ударов по Ирану со стороны США и готовности Тегерана к прекращению боевых действий при определенных условиях.

Москва, 10 апреля - АиФ-Москва. Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс выразил ожидание успешных результатов предстоящих переговоров между американской и иран ской делегациями, запланированных на 11 апреля в Исламабад е. Об этом политик заявил в ходе пресс-конференции, состоявшейся незадолго до его вылета в Пакистан, о чем сообщает Reuters. «Я полон надежд на положительный исход этих переговоров в Исламабад е», – подчеркнул Вэнс, выражая оптимизм относительно перспектив диалога.

Это заявление последовало за рядом событий, которые указывают на стремление к урегулированию напряженности в отношениях между странами. Ранее сообщалось, что позиция Вэнса по иранскому вопросу, продемонстрированная им в прошлом, сделала его приемлемой кандидатурой для участия в переговорах с точки зрения пакистанской стороны. В связи с этим, представители Исламабада обратились к специальному посланнику президента США Стиву Уиткоффу с просьбой подключить вице-президента к предстоящему переговорному процессу. Это свидетельствует о важности, которую пакистанское правительство придает предстоящему диалогу и его потенциальному влиянию на региональную стабильность.\8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении двухнедельной паузы в проведении военных операций против Ирана, что стало значительным шагом на пути к деэскалации конфликта. В ответ на это заявление, представители Тегерана выразили готовность к прекращению боевых действий, но при условии выполнения ряда предварительных требований. Кроме того, иранская сторона сообщила о введении временного режима судоходства в Ормузском проливе, что может указывать на стремление к созданию условий для мирного урегулирования. По данным различных средств массовой информации, переговоры между представителями США и Ирана могут начаться 11 апреля в столице Пакистана, Исламабаде. Однако, существует неопределенность относительно окончательного формата и повестки дня этих переговоров. Ранее информационное агентство Tasnim сообщило, что начало переговоров в Исламабаде может быть отложено до тех пор, пока американская сторона не выполнит свои обязательства, связанные с прекращением боевых действий в Ливане. Это добавляет элемент сложности в процесс и подчеркивает важность учета всех факторов, влияющих на ситуацию.\В контексте этих событий, предстоящие переговоры в Исламабаде представляют собой значительное событие для региональной и мировой политики. Успех или неудача этих переговоров может оказать существенное влияние на дальнейшее развитие событий в регионе, включая ситуацию в Ливане, Йемене и других странах. Ожидается, что стороны обсудят широкий круг вопросов, включая ядерную программу Ирана, региональную безопасность и торговые отношения. Присутствие Джей Ди Вэнса на переговорах свидетельствует о важности, которую администрация США придает этим переговорам, и о стремлении к достижению взаимоприемлемого решения. Эксперты полагают, что успех переговоров будет зависеть от готовности обеих сторон идти на компромиссы и учитывать интересы друг друга. Важным фактором будет также роль, которую сыграют другие страны, включая Пакистан, который выступает в качестве посредника. В целом, предстоящие переговоры представляют собой важный шаг на пути к урегулированию иранского вопроса и снижению напряженности в регионе. Результаты переговоров будут внимательно отслеживаться мировым сообществом, и от них будет зависеть дальнейшее развитие политической ситуации в регионе и за его пределами





