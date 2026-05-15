Вирусолог Александр Букреев выделил два χαρακτηριστικά вируса - вирулентность и контагиозность. Он отметил, что тяжелая болезнь, вызываемая вирусом, и его способность преодолевать защитные барьеры организма, а также контактная способность - способность передаваться от зараженного человека здоровому - являются несвязанными характеристиками. Букреев также добавил, что сегодня не существует возможности придумать абсолютно новый вирус.

В связи с последними событиями, связанными с вспышкой коронавируса на круизном лайнере MV Hondius и последующим эвакуацией пассажиров в разные страны, Александр Букреев, заместитель директора Центра биозащиты и новых инфекционных заболеваний, руководитель лаборатории вирусного патогенеза и разработки вакцин, высказался о вирусах, о двух несвязанных между собой характеристиках которых мы и поговорим - вирулентности и контагиозности.

Букреев отметил, что тяжелая болезнь, вызываемая вирусом, и его способность преодолевать защитные барьеры организма, а также контактная способность - способность передаваться от зараженного человека здоровому - являются несвязанными характеристиками. Он предположил, что при уже принятых мерах вспышка скоро сойдет на нет, учитывая, что туристы на судне были из индустриально развитых стран с продвинутой системой здравоохранения. По его мнению, чтобы избежать подобных вспышек, туристам на круизных лайнерах не требуется вакцинироваться от вируса.

Александр Букреев также отметил, что в его лаборатории свою роль они сыграли, разработав мРНК–вакцину от андского штамма хантавируса. Еще один ученый, доктор Иван Кузьмин, также работающий в лаборатории, участвовал в разработке вакцины. Также Букреев обратил внимание на то, что сейчас, когда podobné болезни ослабляют вирус, исследования опасных патогенов в биолабораториях могут иметь катастрофические последствия





dw_russian / 🏆 9. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Viruses Virus Haantavirus Hantavirus Contagiousness Virulence Emerging Issues Lab

United States Latest News, United States Headlines