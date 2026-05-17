Head Topics

Виртуальные ограбления: лучшие игры про воров и криминальные авантюры

Видеоигры News

Виртуальные ограбления: лучшие игры про воров и криминальные авантюры
СтелсОграбленияГейминг
📆5/17/2026 4:41 PM
📰Известия
200 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 100% · Publisher: 51%

Обзор самых интересных видеоигр, в которых игроки могут примерить на себя роль мастера-вора или криминального авторитета, от классических стелс-проектов до современных VR-симуляторов.

Виртуальные миры предоставляют человеку уникальную возможность реализовать те желания, которые в реальной жизни были бы немыслимы или незаконны. Одной из самых притягательных тем в игровой индустрии стали криминал ьные операции, хитроумные ограбления и искусство скрытного проникновения.

Подобные сюжеты позволяют игроку почувствовать себя главным героем захватывающих фильмов Гая Ричи или легендарным джентльменом-вором Арсеном Люпеном, где успех зависит не от грубой силы, а от остроты ума, тщательного планирования и умения оставаться незамеченным. Особое место в этом жанре занимают стелс-экшены. Настоящим фундаментом для всех последующих проектов стала культовая игра Thief Gold, вышедшая еще в конце девяностых. Она представила миру Гаррета — язвительного мастера-вора с магическим глазом, который с пренебрежением относился к любым авторитетам.

Эта игра заложила основы механик скрытности, предложив масштабные уровни и густую атмосферу мрачного средневековья, дополненную эталонным звуковым дизайном, который до сих пор вызывает восхищение. Наследие этой серии продолжает жить в новом проекте Thick as Thieves, который переносит действие в альтернативную Шотландию начала двадцатого века. Здесь индустриальная эпоха тесно переплетается с магией, а игрокам предстоит управлять дуэтом виртуозных воров — Пауком и Хамелеоном. Основной упор в игре сделан на командную работу, использование различных гаджетов и обход патрулей в мрачном городе Килкэрн.

Любая попытка вступить в открытый бой карается жестко, что заставляет пользователя максимально вникать в маршруты стражников и искать нестандартные пути проникновения в богатые особняки. Если же игрока привлекает не столько скрытность, сколько масштаб и кинематографичность, то эталоном остается Grand Theft Auto V. Эта огромная песочница позволяет воплотить в жизнь самые безумные криминальные фантазии: от дерзкого угона автомобиля с мчащегося поезда до детально спланированного взлома банковского хранилища.

Система с тремя разными протагонистами позволяет смотреть на преступный мир с разных точек зрения, а невероятная детализация Лос-Сантоса делает игровой процесс живым даже спустя многие годы после релиза. В противовес серьезному подходу GTA, существует и более хаотичный взгляд на ограбления, который воплощен в игре The Break-In. Этот физический симулятор, доступный также в VR-очках, превращает кражу в настоящий комедийный боевик.

Здесь можно ломать практически любой предмет, строить нелепые башни из мебели, чтобы залезть в окно, и даже сбрасывать своих непутевых напарников с крыши, что превращает каждое прохождение в сеанс неконтролируемого веселья. Помимо классических экшенов, тема воровства успешно интегрирована в тактические и инди-проекты. Например, Gone Rogue предлагает игрокам окунуться в стимпанк-вселенную в роли джентльмена-вора. Эта тактическая RPG сочетает в себе пошаговую стратегию, напоминающую XCOM, и элементы скрытности.

Здесь важно не только то, какой предмет удалось украсть, но и каким именно способом это было сделано, что делает игрока настоящим комбинатором. Для любителей мистики и кооператива подойдет Boo Men — экстракшен-экшен, где целью становятся ценности в жутких особняках. Главным препятствием здесь выступают призраки, которые очень ревностно относятся к своему имуществу. Сочетание элементов хоррора и стратегического планирования в компании друзей создает уникальный игровой опыт, где страх перемешивается с азартом.

Наконец, Crookz — The Big Heist возвращает нас в эстетику семидесятых годов в формате тактической стратегии в реальном времени. Собирая команду стильных профессионалов с уникальными навыками, игрок должен провернуть серию дерзких налетов, используя все преимущества тактического управления. Таким образом, современные видеоигры предлагают невероятное разнообразие способов прожить жизнь преступника. От медленного и вдумчивого изучения теней до шумных и взрывных операций в открытом мире — каждый найдет что-то свое.

Эти проекты не просто развлекают, но и развивают навыки планирования, тактического мышления и пространственного ориентирования, позволяя безопасно исследовать темные стороны человеческой натуры и наслаждаться искусством идеального преступления в безопасной виртуальной среде

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Известия /  🏆 26. in RU

Стелс Ограбления Гейминг Виртуальные Миры Криминал

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ученые сделали виртуальную реальность доступной для людей с инвалидностьюУченые сделали виртуальную реальность доступной для людей с инвалидностьюUW: VR стала доступной для людей с ограниченными возможностями
Read more »

Джон Текстор оживил Тупака и Майкла Джексона. «Лиону» и «Кристал Пэласу» повезло меньшеДжон Текстор оживил Тупака и Майкла Джексона. «Лиону» и «Кристал Пэласу» повезло меньшеДенис Пузырев протер VR-очки.
Read more »

ИИ за партой. Как современные технологии меняют сферу образованияИИ за партой. Как современные технологии меняют сферу образованияCамые интересные кейсы в сфере образования — от VR-робототехники до цифрового собеседника абитуриента.
Read more »

Valve выпустит игровую консоль Steam FrameValve выпустит игровую консоль Steam FrameDTF: Valve зарегистрировала товарный знак Steam Frame для консоли или VR-шлема
Read more »

А он, потешный, просит «Бури»: Шекспир обзавелся квадроцикламиА он, потешный, просит «Бури»: Шекспир обзавелся квадроцикламиВ спектакле театра Пушкина играют с VR-очками и говорят с отрубленными головами
Read more »

Создатели Steam Deck представили фирменные игровой ПК, контроллер и VR-шлемСоздатели Steam Deck представили фирменные игровой ПК, контроллер и VR-шлемValve представила игровой мини-ПК Steam Machine, контроллер и VR-шлем
Read more »



Render Time: 2026-05-17 19:43:37