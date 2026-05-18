Вирусолог: Вспышка лихорадки Эбола, вызванной ортоэболавирусом Бундибуджио, не представляет угрозы для мира

Вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Анатолий Альтштейн, заявил, что вспышка лихорадки Эбола, вызванной ортоэболавирусом Бундибуджио, не представляет угрозы для мира. Он объяснил, что этот вирус очень опасен для человека, которого он заразил, и что его летальность очень высокая. Если он даже завезут в Россию, то противоэпидемические методы, которые будут предприняты, не позволят в России возникновения даже большой вспышки, об эпидемии он уже не говорю.

Вспышка лихорадки Эбола , вызванной орто эбола вирусом Бундибуджио, всемирной угрозы не представляет, заявил в беседе с RT вирусолог , главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Анатолий Альтштейн .

"Этот вирус очень опасен для человека, которого он заразил. Летальность очень высокая, в этом отношении вирус очень неприятный. Если его даже завезут в Россию, те противоэпидемические методы, которые будут предприняты, они не позволят в России возникновения даже большой вспышки, об эпидемии я уже не говорю". По его словам, точных данных о том, что нельзя защититься от этого варианта с помощью имеющейся вакцины, нет.

Был, кто-то его предоставил бы, то быстро можно было бы понять, будет вакцина эта действовать или нет. Достаточно провести опыт in vitro с реакцией нейтрализации вируса, за неделю можно дать ответ на вопрос, будет вакцина действовать или нет. Я думаю, что эта эпидемия никогда далеко не пойдёт, она в цивилизованных странах будет относительно легко пресекаться...

Всемирной угрозы это не представляет", — заключил вирусолог. в беседе с RT, что Эбола — это одна из геморрагическая лихорадок. в Уганду для помощи в борьбе со вспышкой лихорадки Эбола, вызванной ортоэболавирусом Бундибуджио. Решение принято по просьбе угандийской стороны после регистрации случаев заболевания в Кампале и соседней Демократической Республике Конго





