Винницкий суд приговорил певицу Таисию Повалий к 12 годам колонии и конфисковал всё имущество

📆5/29/2026 1:06 PM
Украинский суд заочно приговорил популярную украинскую певицу к 12‑летнему заключению, запрещая ей занимать определённые должности и изымая всё её имущество, включая авторские права, за поддержку России и участие в пропагандистских мероприятиях.

Винницкий городской суд Украины вынес заочное решение, согласно которому певица Таисия Повалий получила 12 лет лишения свободы. Приговор предполагал также конфискацию всего её имущества в пользу государства и запрет на занятие определённых должностей в течение 15 лет.

Суд отметил, что все авторские права на её песни также переходят в государственную собственность. По версии прокуратуры, Повалий была признана виновной в систематической поддержке России и её президента Владимира Путина, а также в участии в мероприятиях, посвящённых бойцам российской армии в рамках специальной военной операции (СВО). Кроме того, ей предъявили обвинения в регулярных появлениях в российских медиа‑ресурсах, что, по мнению следствия, способствовало пропаганде враждебных интересов

