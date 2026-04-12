Виктор Орбан предупреждает о кризисе в Европе и призывает к национальному единству

📆4/12/2026 10:24 AM
📰Известия
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о надвигающемся кризисе в Европе и призвал к сплочению нации. Он выделил энергетический, финансовый и экономический кризисы как основные угрозы, требующие консолидации усилий.

Европейские страны сталкиваются с надвигающимся кризис ом, требующим сплоченности и национального единства. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 12 апреля, подчеркнув сложность ситуации, в которой находится континент. По словам Орбана, Европа переживает сразу несколько крупных кризис ов, что затрудняет поиск эффективных решений для каждой страны. Он выделил энергетический, финансовый и экономический кризис ы как основные вызовы, требующие незамедлительного ответа.

В связи с этим, по его мнению, необходимо усиление национального единства, чтобы страны могли достойно противостоять надвигающимся трудностям. Орбан подчеркнул важность сплоченности, призвав венгров избегать разногласий и вражды внутри государства, особенно в условиях сложной международной обстановки. Он также отметил, что текущая ситуация требует продолжения выбранного политического курса, подчеркивая актуальность этого решения в преддверии кризисных явлений в Европе. Орбан считает, что победа на выборах является приоритетом, и европейские страны будут вынуждены уважать мнение и волю венгерского народа. По словам Орбана, его оппоненты стремятся к захвату власти любыми способами, оспаривая результаты парламентских выборов и дискредитируя их на международном уровне. Он также указал на необходимость сохранения текущего политического курса, особенно в отношении украинского конфликта и вопроса о вступлении Украины в Европейский Союз, в случае победы на выборах. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что сохранение политического курса, включая нейтралитет в отношении украинского конфликта и противостояние вступлению Украины в ЕС, является приоритетом в случае победы Орбана на выборах. \Ситуация в Европе осложняется целым рядом факторов, что требует от стран-участниц принятия сложных и зачастую непопулярных решений. Энергетический кризис, вызванный ростом цен на энергоносители и перебоями в поставках, оказывает существенное влияние на экономику европейских стран. Финансовый кризис, вызванный инфляцией и нестабильностью на финансовых рынках, также представляет серьезную угрозу. Экономический кризис, усугубляемый санкциями и торговыми войнами, создает дополнительные трудности для стран Европы. В такой сложной обстановке, по мнению Орбана, только сильное национальное единство способно обеспечить стабильность и устойчивость каждой страны. Он акцентировал внимание на важности консолидации общества, чтобы эффективно противостоять внешним вызовам. Орбан уверен, что только сплоченность и общность целей позволят преодолеть кризисные явления и сохранить суверенитет каждой европейской страны. Борьба с кризисом требует не только экономических мер, но и политической воли, готовности к компромиссам и единства действий. \Венгрия, как и другие страны Европы, стоит перед сложным выбором, определяющим ее будущее. Результаты парламентских выборов могут оказать значительное влияние на политический курс страны, ее отношения с другими государствами и ее роль в Европейском Союзе. Орбан выразил уверенность в том, что венгерский народ сделает правильный выбор, способный обеспечить стабильность и процветание страны. Он подчеркнул важность уважения к мнению венгерского народа со стороны европейских стран, подчеркивая, что выбор венгров должен быть принят и учтен. Предстоящие выборы рассматриваются как критический момент, способный определить дальнейшее развитие Венгрии. Венгрия, во главе с Виктором Орбаном, намерена сохранить свой суверенитет и отстаивать свои национальные интересы. Орбан считает, что сохранение политического курса, включая нейтралитет в отношении украинского конфликта и противостояние вступлению Украины в ЕС, является ключевым фактором для обеспечения безопасности и стабильности Венгрии. Он призвал к сплоченности и единству венгерского народа, чтобы противостоять внешним вызовам и защитить национальные интересы страны. Текущая ситуация в Европе требует от венгров принятия сложных решений, но, по словам Орбана, только сплоченность и единство позволят преодолеть кризисные явления и обеспечить процветание страны

