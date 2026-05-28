Политика

Визит Путина в Казахстан: укрепление стратегического партнерства
📆5/28/2026 10:26 AM
Президент России Владимир Путин прибыл с трехдневным визитом в Астану, где встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Стороны обсудили реализацию совместных инвестиционных проектов, строительство атомной электростанции и подписали заявление о семи основах дружбы и добрососедства. Токаев высоко оценил развитие России под руководством Путина.

Президент России Владимир Путин прибыл с трехдневным визит ом в Казахстан 27 мая 2024 года. Это уже второй его визит в эту страну за год, что подчеркивает стратегический характер отношений между двумя государствами.

В аэропорту Астаны высокого гостя встречали с особыми почестями, а кортеж Путина включал броневик с местом для пулеметчика, вертолет сопровождения и машину, оснащенную системой радиоэлектронной борьбы. Такие меры безопасности стали привычными для зарубежных поездок российского лидера на фоне сложной международной обстановки. На переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым Путин заявил, что российско-казахстанские отношения находятся на подъеме и динамично развиваются на принципах равноправия и взаимного уважения.

По его словам, две страны совместно реализуют семь инвестиционных проектов, а также намечаются перспективные направления сотрудничества в энергетике, промышленности и сельском хозяйстве. Особое внимание было уделено гуманитарной сфере: Путин отметил вклад Токаева в создание Международной организации по русскому языку и сообщил, что обсуждал эту тему с казахстанским лидером тет-а-тет. В ответ Токаев подчеркнул отсутствие спорных вопросов между Россией и Казахстаном, несмотря на непростую обстановку в мире.

Он заявил, что сотрудничество с РФ развивается успешно, а сама Россия под руководством Путина показывает феноменальные результаты, и ее будущее будет ярким и многообещающим. Одним из ключевых итогов визита стало подписание совместного заявления о семи основах дружбы и добрососедства народов Казахстана и России. Кроме того, стороны заключили соглашение о строительстве атомной электростанции в Казахстане, что станет важным шагом в развитии энергетической инфраструктуры центральноазиатской республики.

Эксперты отмечают, что визит Путина в Астану укрепляет позиции России в Центральной Азии на фоне конкуренции с другими мировыми державами. Казахстан остается ключевым союзником РФ в регионе, и подписанные документы создают долгосрочную основу для двустороннего взаимодействия. Строительство АЭС, в частности, рассматривается как проект, который будет способствовать не только энергетической безопасности Казахстана, но и углублению технологического сотрудничества.

В то же время международная реакция на визит остается сдержанной: западные страны внимательно следят за развитием отношений Москвы и Астаны, особенно в свете санкционного давления на Россию

