Визит Путина в Казахстан: укрепление стратегического партнерства

Визит президента России Владимира Путина в Казахстан призван подчеркнуть высокий уровень двусторонних отношений. Лидеры проведут переговоры, обсудят экономическое сотрудничество, включая инвестиции в 30 млрд долларов, совместные проекты в энергетике, атомной промышленности и экологии.

Президент России Владимир Путин прибывает с государственным визит ом в Казахстан . В первый день визит а запланирован неофициальный обед с президентом Казахстан а Касым-Жомартом Токаевым в формате тет-а-тет в резиденции казахстан ского лидера.

На следующий день состоятся двусторонние переговоры на высшем уровне и ряд совместных мероприятий. Это второй государственный визит Путина в Казахстан в рамках его президентского срока, что подчеркивает беспрецедентно высокий уровень отношений между двумя странами. Ранее, по словам помощника президента России Юрия Ушакова, лидеры провели 38 личных встреч с момента вступления Токаева в должность, а также регулярно общаются по телефону. Визит подтверждает союзнический характер отношений, основанных на принципах равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела.

В экономической сфере Россия остается одним из ведущих торговых партнеров Казахстана. Доля России во внешней торговле республики составляет около 19%. По итогам 2025 года товарооборот достиг рекордных 29 миллиардов долларов, а в первом квартале 2026 года вырос еще на 9,3% до 6,56 миллиарда долларов. Важным показателем является доля национальных валют во взаиморасчетах, которая достигла 96,8%.

Российские накопленные прямые капиталовложения в Казахстане составляют 29,4 миллиарда долларов. В республике реализуется около 70 крупных совместных проектов в энергетике, машиностроении, металлургии, нефтехимии, сельском хозяйстве и фармацевтике. Кроме того, в Казахстане действуют 23,5 тысячи предприятий с российским участием - более 40% от общего числа организаций с иностранным капиталом. Эти цифры демонстрируют глубокую интеграцию экономик двух стран.

Энергетическое сотрудничество станет одной из центральных тем переговоров. Через территорию России осуществляется транзит казахстанской нефти на внешние рынки по Каспийскому трубопроводному консорциуму - крупнейшему нефтетранспортному проекту на постсоветском пространстве. Продолжается взаимодействие в атомной энергетике: в августе 2025 года на берегу озера Балхаш в поселке Улькен начались инженерные изыскания для строительства первой казахстанской АЭС большой мощности. Подрядчиком проекта выступает российская госкорпорация Росатом.

Кроме того, Россия и Казахстан совместно реализуют проект ракетного комплекса Байтерек для запусков ракет Союз-5/Сункар. Первый пуск состоялся 30 апреля 2025 года, в перспективе планируется не менее трех пусков ежегодно до 2039 года. Помимо экономики, страны сотрудничают в экологической сфере. Россия оказывает содействие в восстановлении популяции амурских тигров в Казахстане.

В 2018 году была запущена программа реинтродукции, а в феврале 2025 года Россия передала в дар казахстанскому народу четырех тигров, которых доставили в резерват Иле-Балхаш. Также стороны обсудили совместные планы по подготовке к ввозу хищников и их адаптации. Это лишь один из примеров многопланового партнерства, охватывающего практически все сферы. Визит Путина призван дать дополнительный импульс развитию двусторонних отношений и укрепить стратегическое взаимодействие в интересах народов двух стран





