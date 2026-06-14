Визит спецпосланников США в Россию: Уиткофф и Кушнер отправляются в Москву

Помощник президента РФ Юрий Ушаков объявил о предстоящем визите в Россию спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера. Они занимаются иранским досье. Последний раз они были в Москве в январе. Также состоялся телефонный разговор Путина и Трампа.

Москва, 14 июня - АиФ-Москва. Помощник президента РФ Юрий Ушаков объявил о предстоящем визите в Россию специального посланника президента США Стивена Уиткофф а и зятя главы Белого дома Джареда Кушнер а.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Ушакова. По его словам, даты визита согласованы, и в ближайшее время высокопоставленные американские представители прибудут в Москву. Уиткофф и Кушнер в настоящее время активно занимаются иранским досье, что подчеркивает важность их миссии для двусторонних отношений и глобальной повестки. Это будет уже второй визит спецпосланников в Россию за последние полгода.

В январе текущего года Уиткофф и Кушнер уже посещали Москву, где провели встречу с президентом Владимиром Путиным, продолжавшуюся более трех часов. Тогда обсуждались ключевые вопросы международной безопасности, включая ситуацию в Иране и Сирии. Нынешний визит, как ожидается, будет посвящен продолжению диалога по этим темам, а также возможным шагам по снижению напряженности между Россией и США.

Ранее Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждались двусторонние отношения и перспективы контактов между представителями двух стран. Кроме того, российский лидер поздравил американского коллегу с 80-летием. По словам Ушакова, Трамп был тронут поздравлением, что свидетельствует о личной динамике в отношениях двух президентов. Эксперты отмечают, что регулярные визиты американских эмиссаров в Москву указывают на наличие закрытого канала связи между Кремлем и Белым домом, несмотря на официальное охлаждение отношений.

Иранская тема остается одним из немногих направлений, где интересы сторон совпадают, что делает диалог необходимым. Визит Уиткоффа и Кушнера может также затронуть вопросы контроля над вооружениями и ситуацию на Украине, хотя официально эти темы не анонсированы. Деятельность Уиткоффа и Кушнера в качестве спецпосланников вызывает интерес в политических кругах. Оба являются доверенными лицами президента Трампа и имеют опыт в международных переговорах.

Их визит в Россию демонстрирует стремление Вашингтона поддерживать прямой диалог с Москвой по критически важным вопросам, даже на фоне санкционного давления и взаимных обвинений. В заключение стоит отметить, что российская сторона, в лице Юрия Ушакова, подчеркивает согласованный характер визита, что говорит о взаимном интересе к продолжению консультаций. Пока не объявлены точные даты и повестка встреч, но очевидно, что предстоящие переговоры станут важным элементом в хрупкой системе российско-американских отношений





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