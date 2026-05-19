Визит Путина в Китай будет лучше, чем Трампа: СМИ

ChinaRussiaPresident
📆5/19/2026 1:50 AM
aifonline
Москва, 19 мая - АиФ-Москва. Визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Китайскую Народную Республику пройдёт намного лучше, чем поездка президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в Пекин, пишет Público.

"Характер двусторонних документов, которые подпишут Путин и Си Цзиньпин, неизвестен, но ясно, что этот визит будет лишён спорных моментов, которые характеризовали встречу китайского лидера и Трампа, хотя бы — из-за проблемы с Тайванем", — говорится в сообщении. В материале издания из Испании сказано, что Путин и Си Цзиньпин неоднократно заявляли о безграничной дружбе между РФ и КНР. Визит Путина в Китай начнётся утром 20 мая в Пекине с официальной церемонией встречи на площади Тяньаньмэнь с участием оркестра и почётного караула.

Президент РФ подчеркнул, что рад вновь посетить КНР по приглашению председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. РФ и КНР готовы оказывать друг другу поддержку по основным вопросам, в частности, речь идёт о защите суверенитета. По данным Strategic Culture, период глобального лидерства Соединённых Штатов завершился, на что указывает визит президента США Дональда Трампа в Китай. Напомним, Трамп посетил Китайскую Народную Республику с госвизитом с 13 по 15 мая и провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Оцените материал ОбществоСи ЦзиньпинВладимир ПутинКН

China Russia President Visit Relations Support Global Leadership US President China-US Relations US-China Relations

 

