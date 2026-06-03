Видеорепортаж из туалета национального банка: разочарование венгров в новом главе правительства

Политолог Руслан Панкратов считает, что видеокадры, на которых премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр демонстрирует 'золотой туалет' в штаб-квартире Национального банка, могут спровоцировать скорое разочарование избирателей в новом главе правительства. Панкратов также отмечает нарастающий разрыв между громкой символической революцией и неизбежной умеренностью реальной политики Мадьяра.

Кадры, на которых премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр демонстрирует 'золотой туалет ' в штаб-квартире Национального банка, позволяют спрогнозировать скорое разочарование избирателей в новом главе правительства. Такое мнение в эксклюзивном комментарии для aif.ru высказал политолог Руслан Панкратов.

Как сообщалось, Мадьяр таким образом попытался показать якобы избыточную роскошь, оставшуюся после прежнего руководства. Аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович усомнился в уместности такого подхода. По его мнению, подобный способ подачи информации выглядит странно и вряд ли соответствует статусу премьера. По словам Пакратова, данный видеоэпизод стал идеальной иллюстрацией нарастающего разрыва между громкой символической революцией и неизбежной умеренностью реальной политики.

'Вопрос, быстро ли Мадьяр разочарует венгров, упирается в разрыв между его шумной символической революцией и реальной политикой. На практике он уже демонстрирует курс, объективно более мягкий по отношению к Евросоюзу, чем у Орбана: готовность разблокировать пакеты помощи Украине и искать компромиссы с Брюсселем ради получения европейских средств. Такая линия требовала бы образа взвешенного переговорщика и спокойного администратора, а не эмоционального разоблачителя в санузле. И ролик из туалета национального банка уже сейчас фиксирует структуру будущей проблемы', — заявил Панкратов.

Эксперт подчеркнул, что визуальная и риторическая радикальность, проявленная Мадьяром именно в истории с туалетом, завышает ожидания ядерного электората до опасного предела. Пока оппозиционное ядро готово прощать 'своему' любые стилистические эксцессы ради удара по старому режиму, умеренный городской центр смотрит на этот туалетный репортаж с недоумением.

'Как только станет очевидно, что за громкими разоблачениями не следует сопоставимого по масштаву пакета реформ, доверие начнёт разрушаться. Премьер, пытающийся одновременно быть фронтменом TikTok-поколения, снимающим унитазы, и ответственным управляющим сложной европейской страной, неизбежно начнёт выглядеть несерьёзно для одних и чересчур системно для других', — подытожил Панкратов. Ранее Мадьяр заявил, что Венгрия не станет отправлять военных и вооружение на Украину





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