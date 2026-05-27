Видеообращение В.Путина по случаю Дня пограничника

В.Путин поздравил личный состав, гражданский персонал и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с праздником – Днём пограничника. Он отметил роль пограничников в защите Родины и борьбе с терроризмом, контрабандой и незаконным промыслом морских биоресурсов.

Видеообращение по случаю Дня пограничника В.Путин: Уважаемые товарищи! Поздравляю личный состав, гражданский персонал и ветеранов Пограничной службы ФСБ России с праздником – Днём пограничника. На протяжении всей истории нашего Отечества защитники рубежей Родины отстаивали интересы государства, верой и правдой служили Родине и нашему народу.

Воины передовых застав и кордонов испокон веков первыми давали отпор врагу, сражались за родную землю, не щадя жизни. Навечно в нашей благодарной памяти – мужество и стойкость пограничников, которые 85 лет назад, в июне 1941 года, вступили в схватку с нацистами, своей самоотверженностью задержали продвижение врага, уже в первые часы, дни и недели боёв внесли огромный вклад в срыв планов германского командования.

В послевоенный период «зелёные береты» с честью прошли, выдержали многие нелёгкие испытания: уничтожали пособников нацистов и националистическое подполье, жёстко реагировали на попытки незаконного пересечения госграницы, были образцом ратной доблести, выполняя интернациональный долг в Афганистане, достойно решали ответственные задачи в борьбе с международным терроризмом. И в наши дни в ходе специальной военной операции вы на деле доказываете свой профессионализм, в самых сложных, нестандартных ситуациях действуете бесстрашно и решительно.

Мы склоняем головы перед памятью наших боевых товарищей, которые пали смертью храбрых, но не покинули свой пост, до конца остались верны воинскому долгу и Отечеству. Уважаемые товарищи! Сегодня Пограничная служба ФСБ России – это надёжное звено в обеспечении безопасности страны и наших граждан. Мы и дальше будем делать всё необходимое для совершенствования пограничной инфраструктуры, для всестороннего, качественного укрепления кадрового потенциала и оснащённости наших подразделений.

В этот праздничный день благодарю ветеранов и действующих сотрудников Пограничной службы ФСБ России за преданность Родине, за вашу ратную, боевую работу. Уверен, что вы и впредь будете добросовестно выполнять поставленные задачи, вносить свой весомый вклад в защиту Отечества от террористов, транснациональной преступности, наркобизнеса, нелегальной миграции, добиваться значимых результатов в борьбе с контрабандой и незаконным промыслом морских биоресурсов. Ещё раз поздравляю вас с Днём пограничника и желаю новых успехов в службе. Самые добрые слова – вашим родным и близким.

Темы Статус материала Опубликован в разделах: Новости, Выступления и стенограммы Дата публикации: 28 мая 2026 года, 00:00 Ссылка на материал: kremlin.ru/d/79888 Текстовая верси





Президент России / 🏆 1. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Выступления И Стенограммы День Пограничника Пограничная Служба ФСБ России Российская Федерация Терроризм Борьба С Контрабандой Незаконный Промысел Морских Биоресурсов

United States Latest News, United States Headlines