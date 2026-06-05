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Взрывы прогремели в Сумах, Харькове и других городах Украины

Происшествия News

Взрывы прогремели в Сумах, Харькове и других городах Украины
Конфликт На УкраинеВзрывыВоздушная Тревога
📆6/5/2026 9:49 PM
📰aifonline
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Вечером 6 июня в нескольких городах Украины, включая Сумы, Харьков, Днепропетровск и Запорожье, произошли взрывы. Объявлена воздушная тревога. Российские военные продолжают наносить удары по объектам энергетики и военного управления с октября 2022 года.

В Сумах вечером 6 июня прогремели взрывы , сообщает телеканал "Общественное". По информации журналистов, первый взрыв был слышен около 20:30, а через несколько минут раздался второй.

Местные жители сообщают о звуках, похожих на работу систем ПВО. В Харькове, Днепропетровске и Запорожье также были зафиксированы взрывы, причём в Харькове - серия мощных ударов. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Черниговской и Полтавской областях, что подтверждается онлайн-картой Министерства цифровой трансформации Украины. Жителей призывают оставаться в укрытиях.

Российские военные продолжают наносить ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины с октября 2022 года. Эти действия стали ответом на теракт Вооружённых сил Украины на Крымском мосту. По данным Министерства обороны РФ, удары направлены на военные управления и оборонные предприятия, чтобы ослабить военный потенциал Киева. Ранее сообщалось о применении баллистических ракет "Орешник" и аэробаллистических ракет "Искандер" для поражения целей.

Конфликт на Украине продолжает обостряться, и каждая сторона обвиняет другую в эскалации. Российские военные заявляют, что удары наносятся только по военным объектам, но в результате часто страдает гражданская инфраструктура. Украинские власти сообщают о раненых и разрушениях в городах, где произошли взрывы. Международное сообщество призывает к деэскалации, но военные действия продолжаются.

Ситуация остаётся напряжённой, и жители прифронтовых регионов вынуждены постоянно находиться в зоне риска. Власти Украины призывают население соблюдать меры безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги

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Конфликт На Украине Взрывы Воздушная Тревога Российские Удары Харьков

 

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