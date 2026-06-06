Взрывы в Сумской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черниговской и Черкасской областях

Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту. Ранее сообщалось, что российские войска применили баллистические ракеты «Орешник» и аэробаллистические ракеты «Искандер» при ударах по объектам военного управления Украины. По данным Минобороны РФ, это стало ответом на террористические атаки киевского режима на гражданские объекты Российской Федерации.
Москва, 7 июня - АиФ-Москва. Взрывы произошли в городе Ахтырка в Сумской области, информирует телеканал «Общественное». Кроме того, накануне вечером взрывы прогремели в Кролевце Сумской области.
Помимо этого, они произошли в Харьковской области, Днепропетровске и Полтаве. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черниговской и Черкасской областях включены сирены. Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту. Ранее сообщалось, что российские войска применили баллистические ракеты «Орешник» и аэробаллистические ракеты «Искандер» при ударах по объектам военного управления Украины.
По данным Минобороны РФ, это стало ответом на террористические атаки киевского режима на гражданские объекты Российской Федерации
Conflict On Ukraine Air Raid Russian Military Attacks
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