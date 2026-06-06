Взрывы в Сумской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черниговской и Черкасской областях

Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту. Ранее сообщалось, что российские войска применили баллистические ракеты «Орешник» и аэробаллистические ракеты «Искандер» при ударах по объектам военного управления Украины. По данным Минобороны РФ, это стало ответом на террористические атаки киевского режима на гражданские объекты Российской Федерации.

Москва, 7 июня - АиФ-Москва. Взрывы произошли в городе Ахтырка в Сумской области, информирует телеканал «Общественное». Кроме того, накануне вечером взрывы прогремели в Кролевце Сумской области.

Помимо этого, они произошли в Харьковской области, Днепропетровске и Полтаве. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской, Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Черниговской и Черкасской областях включены сирены. Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту. Ранее сообщалось, что российские войска применили баллистические ракеты «Орешник» и аэробаллистические ракеты «Искандер» при ударах по объектам военного управления Украины.

По данным Минобороны РФ, это стало ответом на террористические атаки киевского режима на гражданские объекты Российской Федерации





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Conflict On Ukraine Air Raid Russian Military Attacks

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Катар-2022. Добрались до группы действующего чемпиона – вместе с Францией тут Австралия, Дания и ТунисГруппа D ЧМ 2022 по футболу – сборные участники, прогноз, календарь матчей, обзор группы Д Чемпионата мира по футболу 2022

Read more »

Рейтинг сборных перед стартом ЧМ! Фаворит очевиден, в топ-10 – ДанияРейтинг сборных ЧМ 2022 перед стартом – кто фаворит, топ лучших сборных Чемпионата мира по футболу 2022

Read more »

Показатели Месси на ЧМ – фантастика! За вечер он опередил Клозе, Роналдо, Мюллера, Мбаппе и других, а еще догнал МаттеусаСтатистика Месси на ЧМ 2022 – рекорды, голы и передачи, обошел легенд, как играет Лео Месси на Чемпионате мира 2022

Read more »

Марио о компенсации «Интернасьоналу» за переход: «ЦСКА и другие тратят миллионы на новичков, а здесь всего 365 тысяч евро! Справедливые деньги»В мае 2022 года защитник, выступавший тогда за ЦСКА, приостановил карьеру. В декабре 2022-го Марио объявил о возобновлении карьеры, перейдя в «Интернасьонал».

Read more »

Марио Фернандес: «Хотел только в ЦСКА. Но они не захотели меня выкупать, а «Зенит» был готов. Я ничего ошибочного не делал»В мае 2022 года защитник, выступавший тогда за ЦСКА, приостановил карьеру. В декабре 2022-го Марио объявил о возобновлении карьеры, перейдя в «Интернасьонал».

Read more »

Камила Валиева станет хедлайнером 2-го этапа «Битвы школ» в МосквеОлимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире, чемпионка Европы – 2022, российская фигуристка Камила Валиева станет хедлайнером второго этапа Кубка Московского спорта по фигурному катанию в сезоне-2023/2024.

Read more »