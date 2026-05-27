Взрыв на целлюлозно-бумажном комбинате в штате Вашингтон

Взрыв на целлюлозно-бумажном комбинате в штате Вашингтон
📆5/27/2026 1:45 AM
📰lifenews_ru
В результате взрыв а на целлюлозно-бумажном комбинате в штате Вашингтон погиб один человек, еще 9 числятся пропавшими без вести. Причина взрыв а - прорыв резервуара с белым щелоком, который содержит гидроксид натрия и сульфид натрия.

Этот химический раствор широко используется в целлюлозно-бумажном производстве и требует особых мер безопасности. Власти заявили, что непосредственной угрозы для населения нет, но нестабильное состояние резервуара создает опасные условия для сотрудников экстренных служб. Спасатели работают с повышенной осторожностью, а инженеры оценивают риски дальнейшего обрушения конструкций. Пожар случился в одноэтажном коммерческом здании, густой дым накрыл несколько районов, жителям рекомендовали закрыть окна и не выходить на улицу без необходимости.

Пожарные ликвидировали открытое горение и продолжают проливать конструкции. В результате инцидента пострадали восемь работников и один пожарный, четверо пострадавших с ожогами и ингаляционными травмами перевезли в специализированный ожоговый центр в Портленде. Характер травм варьируется от лёгких до критических

