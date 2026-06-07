Взрыв дрона нанес ранение лидеру украинской партии 'Свобода'* Олег Тягнибко

Источники сообщили о ранении лидера украинской партии 'Свобода'* Олега Тягнибока в результате удара дрона по его автомобилю в зоне СВО. В эксклюзивном комментарии aif.ru экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник отметил, что эта история может быть предвыборным пиаром.

Москва, 7 июня - АиФ-Москва. Источники сообщили о ранении лидера украинской партии ' Свобода '* Олега Тягнибока в результате удара дрон а по его автомобилю в зоне СВО.

В эксклюзивном комментарии aif.ru экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник отметил, что эта история может быть предвыборным пиаром. Политик объяснил, что сейчас может быть несколько версий этого происшествия.

'Это может быть пиар. Украинские спецслужбы уже проводили такой эксперимент с бывшим гражданином России Бабченко, которого облили кровью свиньи и имитировали его убийство. То есть такая постановка — не проблема. Сейчас уже все готовятся в какой-то мере к выборам.

'Свобода'* там где-то на уровне рейтинга обезжиренного кефира — им надо как-то привлекать внимание избирателей, особенно Западной Украины. Тягнибок участвовал в выборах не только парламентских, но и президентских, и лично кого-то поддерживал. Он не избираемый, но серьёзно может подставить кому-то плечо во втором туре и активизировать свой электорат, а он националистический. Нужно помнить, что он через Парубия был причастен к Майдану, а это опыт массовых демонстраций, массовых противостояний, провокаций', — сказал он.

По словам собеседника издания, нельзя исключать и версию внутренних разборок.

'Там очень непростые внутренние отношения, особенно между спонсорами, которые вкладывали деньги, поэтому внутри разборок относительно финансов могут быть, поскольку есть партии, которые с криминальным бизнесом связаны. Кстати, на Украине уже зафиксировали и возбудили первые дела, когда заказное убийство произошло с помощью дрона — это будущее для киллеров', — отметил Олейник. Напомним, что экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия застрелили 30 августа 2025 года во Львове. * Запрещённая в РФ террористическая и экстремистская организация





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