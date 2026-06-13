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Взрыв в Москве, конфликт между силами в РФ, опасения Путина, убийства в Литве, реформа ВСУ в Украине, санкции США против Кубы

World News

Взрыв в Москве, конфликт между силами в РФ, опасения Путина, убийства в Литве, реформа ВСУ в Украине, санкции США против Кубы
RussiaMoscowConflict
📆6/13/2026 6:41 AM
📰dw_russian
21 sec. here / 11 min. at publisher
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Российское госагентство ТАСС сообщило о взрыве в Москве, пострадавшем водитель автомобиля BMW X3, который находился недалеко от места взрыва машины бывшего замглавы Главного оперативного управления Генштаба РФ Ярослава Москалика. Также между силами в РФ нарастает конфликт, и Владимир Путин боится покушения или переворота, как утверждают источники из одной из стран ЕС. Кроме того, Литва предъявила обвинения 13 фигурантам дела о подготовке двух убийств в Вильнюсе, предположительно в интересах военной разведки РФ. В Украине также началась масштабная реформа военной службы в ВСУ, а США ввели санкции против нефтегазовой госкомпании Кубы.

Российское госагентство ТАСС сообщило, что в результате взрыва на первом этаже здания пострадал водитель автомобиля BMW X3, который находился недалеко от места взрыва машины бывшего замглавы Главного оперативного управления Генштаба РФ Ярослава Москалика.

Также между силами в РФ нарастает конфликт, и Владимир Путин боится покушения или переворота, как утверждают источники из одной из стран ЕС. Кроме того, Литва предъявила обвинения 13 фигурантам дела о подготовке двух убийств в Вильнюсе, предположительно в интересах военной разведки РФ. В Украине также началась масштабная реформа военной службы в ВСУ, а США ввели санкции против нефтегазовой госкомпании Кубы

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dw_russian /  🏆 9. in RU

Russia Moscow Conflict Putin Ukraine Litv Military Reform Sanctions Cuba

 

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