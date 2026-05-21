Москва, 21 мая - АиФ-Москва. В середине мая 2026 года маятник украинского конфликта качнулся в сторону, неожиданную для многих на Западе. В Пентагоне прямо назвали Владимира Зеленского главным виновником зашедших в тупик переговоров из-за отказа от территориальных уступок.

В то же время на Украине разворачивается жестокая внутренняя драма. Задержание 'серого кардинала' Андрея Ермака, слухи об аресте первой леди и тотальная коррупция рисуют контуры будущей капитуляции Киева. О том, при каком условии фронт рухнет, а Киев подпишет любые бумаги, в разговоре с aif.ru рассказал политолог Владимир Скачко. Зеленский стал обузой для США Генеральный инспектор Пентагона представил Конгрессу доклад, в котором был назван главный виновник срыва мирного урегулирования конфликта на Украине.

Документ гласит: переговоры зашли в тупик исключительно из-за упрямства Зеленского.

'Встречи на высоком уровне не привели к прекращению огня или мирному соглашению', — констатируют американские военные, подчеркивая, что именно категорический отказ Зеленского уступать территории сделал дипломатический процесс безрезультатным. В докладе признается, что украинская армия сталкивается с острой нехваткой снарядов и беспилотников, а российские войска сохраняют полное стратегическое и оперативное превосходство. Владимир Зеленский, еще вчера купавшийся в овациях западных парламентов, сегодня назван главной преградой к миру. Этот вывод стал сигналом для всех: Вашингтон от него устал.

Два ключа к капитуляции ВСУ Политолог Владимир Скачко убежден, что киевский режим пойдет на территориальные уступки лишь тогда, когда его поставят перед фактом выживания, а условия для этого предельно просты.

'Есть два пути: отказ США предоставлять разведданные и отказ поставлять хотя бы на полгода оружие для Украины. И все', — заявил aif.ru Скачко. По сути, аналитик описывает механизм мгновенной капитуляции. Лишившись спутниковых данных и потока военной техники, ВСУ не продержатся и нескольких месяцев.

Это не затяжная война на истощение, а гарантированный коллапс. Однако эксперт не уверен, что США действительно нужен мир на Украине.

'США с конфликта на Украине получают деньги. Конфликт идет, и деньги капают. И за Starlink капает, и за все капает', — подчеркнул собеседник aif.ru. Получается двойная игра: на публику власти США требуют сделки, а 'ястребы' из ВПК потирают руки, пока горит украинская земля.

Арест Ермака и охота на первую леди: 'подельницу' берут в оборот В это же время в киевских кабинетах развернулась настоящая резня. Инструментом принуждения Зеленского к покорности стали задержания его ближайшего окружения. Арест бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака стал ударом под дыхань. Экс-чиновнику предъявили обвинения в отмывании почти полумиллиарда гривен через строительство элитных коттеджей под Киевом.

Хотя позже он вышел под залог в 140 млн гривен, его показания могут стать миной замедленного действия для всей семьи Зеленского. По мнению экспертов, Запад намеренно наносит уколы в ближний круг главы киевского режима. Владимир Скачко убежден, что рычаг давления на Зеленского уже запущен, и следующая на очереди — Елена Зеленская.

'Он-то знает все, в том числе и про Леночку. Она полноценная подельница. Муж и жена — одна сатана', — откровенно заявил Скачко. Слухи о готовящемся аресте первой леди взбудоражили украинскую политику.

В СМИ фигурируют эпизоды о миллионных 'карманных расходах' от бизнесмена Миндича и покупке недвижимости для родителей в Египте. Хотя в НАБУ официально опровергают наличие уголовного дела против Зеленской, эксперты уверены: это лишь вопрос времени. Скачко прямо говорит, что с помощью таких дел Зеленского делают максимально сговорчивым и покорным воле Запада.

'На Зеленского аресты в его окружении могут повлиять в одном направлении — чтобы он был ещё более покорным воле Запада... Украина — это ничто, это полигон', — резюмирует политолог





