Вздох облегчения: как изменится политика Венгрии в отношении Украины после выборов?

После смены власти в Венгрии Украина и Евросоюз возлагают надежды на пересмотр политики Будапешта, в частности, на разблокировку финансовой помощи и поддержку санкций против России. Однако эксперты предупреждают о постепенных изменениях и прагматичном подходе. Какие факторы повлияют на новую внешнюю политику Венгрии?

После выборов, прошедших 12 апреля, Киев и Брюссель с облегчением вздохнули. В обеих столицах возлагают надежды на то, что приход на должность премьер-министра лидера партии 'Тиса' наладит отношения Будапешта с Европейским Союзом, а также разблокирует ряд важных для Украины решений, которые оставались 'замороженными' в Европейском совете из-за вето действующего главы венгерского правительства Виктора Орбана.

Ожидается разблокировка финансовой помощи в размере 90 миллиардов евро, официальное открытие переговорных кластеров по вступлению в Евросоюз, возобновление финансирования закупок оружия в рамках Европейского фонда мира, а также поддержка европейских санкций против Российской Федерации. Вопрос о возможном автоматическом изменении внешнеполитического курса Венгрии, особенно в отношении Украины, и о том, будет ли политическая повестка дня Петера Мадьяра в Брюсселе соответствовать украинским интересам, остается открытым. Эксперты, опрошенные DW, отмечают, что информация о взглядах Мадьяра на Украину ограничена, поскольку он избегал конкретных заявлений на эту тему. Петер Креко, исполнительный директор венгерского аналитического центра Political Capital Institute, отмечает, что Мадьяр и партия 'Тиса' вели себя осторожно в вопросах Украины во время предвыборной кампании, например, заявив о нежелании ускоренного вступления Украины в ЕС. Креко предполагает, что это была стратегия самозащиты, чтобы не быть заклеймённым как агент Украины со стороны лагеря Орбана. Однако, по мнению эксперта, у Мадьяра теперь есть значительное пространство для маневра, чтобы развернуть политику на 90% в отношении Украины. Роджер Хилтон, научный сотрудник по вопросам обороны словацкого аналитического центра GLOBSEC, считает, что полный отход от политики Орбана в связи с прошлым Мадьяра (который покинул партию 'Фидес' только в 2024 году) маловероятен, ожидаются постепенные изменения. Хилтон полагает, что Мадьяр захочет восстановить доверительные отношения с Евросоюзом, что может сыграть конструктивную роль в разблокировании финансовой помощи и переговорах о вступлении Украины, но не стоит рассчитывать на всеобъемлющую поддержку. Даже переход от обструкции к нейтральной позиции в ключевых голосованиях по Украине станет значительным шагом, облегчающим принятие решений ЕС о санкциях и поддержке Киева. Украинские власти, в свою очередь, стремятся перезагрузить двусторонние отношения с Будапештом, полагая, что успех зависит от прагматичных, постепенных шагов и последовательных политических сигналов, а не от громких жестов, как подчеркивает Роджер Хилтон. Жужанна Вег, координатор программ Немецкого фонда Маршалла США, отмечает, что, несмотря на уход Орбана, компромиссным вопросом останутся права венгерского меньшинства в Закарпатье. Вег считает, что эта тема останется в центре внимания нового правительства. Она также указывает на сигналы из окружения Мадьяра, свидетельствующие о том, что новые власти не планируют продолжать 'инструментализацию' вопроса венгерского меньшинства в Украине для продвижения российских интересов. Взлёт популярности Петера Мадьяра был частично связан с разочарованием венгров тесным сотрудничеством Будапешта с Москвой, о чём свидетельствуют антиправительственные митинги с лозунгами 'Русские, уходите домой'. Тем не менее, сам Петер Мадьяр заявил, что Венгрии придется вести диалог с Россией из-за географического положения и зависимости от российских энергоносителей. Дмитрий Песков из Кремля отреагировал на это заявление. Роджер Хилтон из GLOBSEC считает, что резких изменений в политике нового венгерского правительства в отношении России ожидать не стоит, учитывая экономические реалии. Хилтон отмечает, что Мадьяр вряд ли полностью откажется от российских энергоресурсов в краткосрочной перспективе, учитывая внутренние приоритеты Венгрии





