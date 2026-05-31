Вечерние ссоры могут быть смертельно опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, предупредил врач и телеведущий Александр Мясников

Александр Мясников, врач и телеведущий, предупредил о том, что вечерние ссоры могут быть смертельно опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он отметил, что для здоровых людей вечерние ссоры не представляют особой опасности, но для тех, кто страдает от высокого давления, повышенного холестерина, лишнего веса или заболеваний сердца, риски значительно возрастают.

Александр Мясников, врач и телеведущий, предупредил о том, что вечерние ссоры могут быть смертельно опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ссоры по вечерам могут быть смертельно опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в программе "У человека с предынфарктным состоянием вот эта (привычка — Прим. ред.

) выяснять отношения вечером, конечно, может закончиться реально плохо", — уточнил врач. Отметил, что для здоровых людей вечерние ссоры не представляют особой опасности, но для тех, кто страдает от высокого давления, повышенного холестерина, лишнего веса или заболеваний сердца, риски значительно возрастают. По мнению эксперта, в такой ситуации любой стрессовый фактор "может поставить точку". Ранее в мае в эфире программы"О самом главном" на канале"Россия 1" Мясников также предупреждал о смертельно опасной симптоматике, проявляющейся ночью.

Он отметил, что нестерпимая головная боль, которая мучает человека в ночное время, может быть признаком серьезных заболеваний, таких как внутричерепная аневризма, опухоль или инфекция.





