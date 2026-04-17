Весеннее обновление гардероба: как преобразиться без лишних трат

Фешен-эксперт Наталья Семенова делится советами по бюджетному обновлению гардероба к весне, делая акцент на тактильных ощущениях и капсульном подходе. Узнайте, как легко и экономно создать стильный весенний образ.

С наступлением весны многие россияне испытывают естественное желание обновить свой гардероб, адаптировав его к меняющейся погоде и настроению. Однако, стремление к свежему весеннему образу не обязательно должно сопровождаться значительными финансовыми затратами. Фешен-эксперт, арт-директор французского бренда Michel Kataná Наталья Семенова в беседе с «Газетой.Ru» 17 апреля поделилась секретами бюджетного преображения гардероба к новому сезону.

Главным условием успешного перехода от зимнего стиля к весеннему, по мнению Семеновой, является отказ от зимних приемов и внесение тактильных изменений. «Главная ошибка в межсезонье использовать те же приемы, что и зимой. Достаточно заменить плотную шапку на легкий платок, а кожаные перчатки на более изящную версию. Смена тактильных ощущений сразу меняет восприятие всего облика», – подчеркнула эксперт. Это означает, что даже небольшие, но продуманные изменения в аксессуарах могут кардинально преобразить ваш внешний вид. Стильные шелковые платки, легкие перчатки из тонкой кожи или замши – эти элементы способны придать образу изысканность и весеннюю легкость, не требуя при этом полной замены одежды. Важным аспектом, на который обращает внимание Наталья Семенова, является принцип капсульного дополнения гардероба. Вместо того чтобы покупать отдельные аксессуары, спонтанно подбирая их под каждый конкретный образ, эксперт советует формировать мини-капсулы. Такая стратегия позволяет создать более гармоничные и универсальные комплекты. «Не нужно покупать аксессуары по отдельности, под каждый образ. Лучше собрать мини-капсулу из трех позиций. Например, большой шарф нейтрального бежевого цвета, маленький контрастный платок и пара перчаток в тон к платку. Все три предмета должны сочетаться друг с другом по фактуре и настроению», – пояснила арт-директор. Такой подход не только экономит средства, но и упрощает процесс составления образов, гарантируя, что каждый элемент будет уместен и гармонично дополнять друг друга. Выбирая нейтральные оттенки и сочетающиеся фактуры, вы получаете максимальную гибкость в создании разнообразных весенних луков. Стоит отметить, что тенденция к экономии на одежде и обуви набирает обороты среди россиян. Согласно последним данным, продажи этих категорий товаров демонстрируют снижение, что отражается на работе ретейлеров. Эта тенденция может быть связана с различными факторами, включая экономическую ситуацию, изменение потребительских предпочтений в сторону более осознанного потребления или фокус на других статьях расходов. Параллельно с этим, психологические аспекты, связанные с гардеробом, также выходят на первый план. Психолог Ирина Копалова 2 апреля рассказала о том, как наш гардероб напрямую отражает нашу самооценку. По ее словам, процесс ревизии гардероба может быть эмоционально сложным. Зачастую, избавление от вещей связано не просто с освобождением пространства, но и с переосмыслением личных воспоминаний, тревог, надежд и представлений о себе. Таким образом, весеннее обновление гардероба может стать не только модным, но и терапевтическим процессом, позволяющим лучше понять себя и свои потребности





