Весенний парадокс: почему гормоны любви работают не у всех и как исправить ситуацию

Врач-эндокринолог объясняет, как изменение светового дня влияет на гормоны счастья и почему у многих весна вызывает депрессию вместо романтического настроения.

Весенний период традиционно воспринимается как время романтических надежд, обновления и расцвета чувств. Однако для значительной части населения смена времен года оборачивается серьезными психологическими испытаниями, включая обострение депрессивных состояний и кризисы в личных отношениях. Причины таких полярных реакций кроются в сложных биохимических процессах, которые происходят в организме человека под влиянием изменения светового дня.

Врач гинеколог-эндокринолог и клинический психолог Мария Коновалова поясняет, что человеческий организм функционирует в соответствии с сезонными биоритмами, унаследованными от природы. С биологической точки зрения весна является этапом подготовки к продолжению рода. Увеличение продолжительности светового дня напрямую воздействует на гормональный фон. Когда солнечные лучи начинают проникать в сетчатку глаза активнее, происходит перестройка работы эндокринной системы: выработка мелатонина, гормона сна, естественным образом снижается. В это же время гипофиз и половые железы начинают интенсивнее стимулировать синтез серотонина и дофамина. Серотонин обеспечивает эмоциональную устойчивость и хорошее настроение, а дофамин, известный как гормон удовольствия, подталкивает человека к поиску социальных контактов и формированию крепких привязанностей. Именно благодаря этому люди становятся более восприимчивыми к внешним стимулам, таким как улыбки, тембр голоса и даже феромоны окружающих. Однако парадоксальным образом статистика указывает на рост числа разрывов отношений и обращений к специалистам по поводу депрессии именно весной. Эксперт подчеркивает, что биохимия любви — это энергозатратный процесс, который требует наличия определенных ресурсов в организме. Если нервная система находится в состоянии метаболического истощения, вызванного хроническим дефицитом железа, витаминов группы B, полиненасыщенных жирных кислот омега-3, аминокислот или критически низким уровнем витамина D, она просто не способна синтезировать достаточный объем нейромедиаторов. В условиях дефицита нутриентов любая попытка организма включиться в весенние биоритмы приводит к быстрому истощению серотониновых рецепторов. На фоне общего социального ожидания радости люди, которые не испытывают прилива энтузиазма, начинают сравнивать себя с окружающими, что неизбежно ведет к падению самооценки, социальной изоляции и росту уровня кортизола. Высокий уровень гормона стресса, в свою очередь, подавляет дофаминовую систему, разрушая привязанность и усиливая ощущение тотального одиночества. Дополнительным фактором, осложняющим ситуацию, является весенняя аллергия. Воспалительные процессы, сопровождающие поллиноз, негативно воздействуют на структуры головного мозга, которые напрямую отвечают за выработку гормонов счастья. Для того чтобы весенний период принес радость, а не разочарование, необходимо своевременно позаботиться о своем метаболическом статусе. Мария Коновалова настоятельно рекомендует при отсутствии прилива сил пройти комплексное обследование организма. Важно оценить показатели обмена железа, включая ферритин и трансферрин, проверить омега-3 индекс, содержание витамина D, а также гормональный профиль щитовидной железы. Кроме того, функциональное состояние центральной нервной системы можно уточнить с помощью энцефалограммы для анализа активности мозга. Понимание того, какие именно нутриенты находятся в дефиците, позволяет провести адресную коррекцию, которая способна вернуть человеку вкус к жизни и восстановить гармонию в отношениях. Важно помнить, что психологическое состояние неразрывно связано с физиологией, и своевременная забота о здоровье является ключом к тому, чтобы в полной мере ощутить магию весны и не упустить возможность для новых чувств или укрепления уже имеющейся связи с партнером. Современная медицина дает все инструменты для того, чтобы помочь организму справиться с сезонным стрессом и настроиться на созидательную волну





