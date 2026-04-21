Весенняя ловушка на дорогах: почему опасно спешить со сменой резины

Резкие перепады температур весной создают серьезные риски для водителей. Эксперты объясняют, почему ранняя смена шин на летние делает управление автомобилем опасным и как правильно вести себя на дороге в период нестабильной погоды.

Российские автомобили сты столкнулись с традиционным для апреля климатическим сюрпризом, когда внезапные заморозки и снегопады застали многих врасплох после периода относительного тепла. На фоне резкого ухудшения погодных условий вопрос безопасности на дорогах становится критически важным.

Эксперты в области автомобильной безопасности настоятельно рекомендуют тем водителям, которые уже успели поменять зимнюю резину на летнюю, по возможности временно воздержаться от эксплуатации транспортных средств до нормализации обстановки. Как поясняет автоэксперт Никита Родионов, физические свойства летних покрышек меняются при падении температуры ниже плюс семи градусов Цельсия, из-за чего состав резины становится излишне жестким. В таких условиях даже чистый асфальт не гарантирует безопасности, а при появлении снежной корки или гололеда тормозной путь автомобиля может увеличиться на 40-60 процентов. Коэффициент сцепления колес с дорогой в подобной ситуации падает в три-пять раз, что делает машину практически неуправляемой в экстренных ситуациях. Особую опасность, по мнению специалиста, представляет уверенность водителей в том, что дневное солнце способно достаточно прогреть дорожное полотно. На самом деле, ночные и утренние температуры способствуют превращению любой влаги в невидимый слой ледяной глазури, который невозможно распознать на высокой скорости. Если отложить поездку невозможно, эксперты советуют придерживаться предельно осторожного стиля вождения: снизить скорость движения до 40-50 километров в час, избегать резких маневров и обязательно увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля. Эти элементарные правила помогают выиграть драгоценные доли секунды в случае экстренного торможения. Вопрос о том, стоит ли в срочном порядке возвращать зимние шины, остается открытым. Никита Родионов отмечает, что подобная процедура имеет экономический и практический смысл лишь в том случае, если метеорологи прогнозируют затяжное похолодание на неделю и дольше, а имеющийся комплект зимней резины находится в безупречном техническом состоянии. Идеальным временем для плановой сезонной замены шин считается период, когда среднесуточная температура воздуха стабильно держится выше отметки плюс семь градусов на протяжении пяти-семи суток. Пренебрежение этими рекомендациями ради экономии времени или излишней самоуверенности зачастую приводит к печальным последствиям, поэтому ответственный подход к выбору резины остается главным залогом сохранения жизни и здоровья всех участников дорожного движения. Важно помнить, что весенняя погода крайне коварна и обманчива, поэтому лучше уделить дополнительное время безопасности, чем рисковать на скользких трассах





Безопасность На Дорогах Летняя Резина Автоэксперты Погода Советы Водителям

