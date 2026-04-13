Верховный суд РФ защищает пенсионеров: недопустимость удержаний, лишающих средств к существованию, индексация социальных пенсий и инвестиционный доход

ВС РФ вынес решение о недопустимости удержаний из пенсий, которые лишают пенсионеров средств к существованию. Также объявлено об индексации социальных пенсий и возможности получения инвестиционного дохода с пенсионных взносов.

Верховный суд Российской Федерации (ВС РФ) вынес важное решение, касающееся удержаний из пенсий граждан. В пресс-службе суда 13 апреля было объявлено о недопустимости мер, которые лишают пенсионеров жизненно необходимых средств. Это постановление стало результатом рассмотрения дела жительницы Рязанской области, которая столкнулась с несправедливым удержанием части своей пенсии . Женщина обратилась в суд, требуя признать не закон ными удержания , произведенные из ее пенсии .

С июля по декабрь 2023 года с нее было удержано около 40 тысяч рублей в счет погашения задолженности по коммунальным платежам. При этом ежемесячный размер ее пенсии составлял всего 13 тысяч рублей. Суд первой инстанции частично удовлетворил требования истца, однако апелляционный и кассационный суды отменили это решение. Они мотивировали свои решения тем, что сохранение дохода на уровне прожиточного минимума возможно только при подаче соответствующего заявления должником, которое в данном случае не было представлено. В пресс-службе суда пояснили, что пенсионный орган, имея информацию о размере пенсии по старости заявительницы и об отсутствии у нее иных доходов, производил удержания в размере, который не обеспечивал сохранение дохода на уровне, необходимом для поддержания жизнедеятельности пенсионерки. В связи с этим действия пенсионного органа были признаны незаконными. Данное решение ВС РФ имеет принципиальное значение, поскольку устанавливает приоритет обеспечения минимального уровня жизни для пенсионеров и указывает на необходимость учитывать финансовое положение граждан при принятии решений об удержаниях из пенсий. Это решение направлено на защиту наиболее уязвимых слоев населения и подчеркивает важность соблюдения принципов социальной справедливости в пенсионной системе. Помимо решения, касающегося удержаний из пенсий, в новостной ленте появилась информация о предстоящей индексации социальных пенсий в России. Эта мера коснется инвалидов, детей-инвалидов и граждан, не имеющих достаточного страхового стажа. Индексация запланирована на апрель и призвана увеличить размер социальных выплат, обеспечив таким образом повышение уровня жизни данной категории граждан. Конкретные суммы и дата повышения будут объявлены в ближайшее время, что позволит получателям социальных пенсий лучше планировать свои расходы и увереннее смотреть в будущее. Правительство Российской Федерации уделяет особое внимание вопросам социальной защиты населения, и индексация пенсий является одним из ключевых инструментов для поддержания благосостояния граждан. Важно отметить, что индексация социальных пенсий проводится регулярно, отражая стремление государства адаптировать размеры выплат к реальным экономическим условиям и обеспечивать достойный уровень жизни для пенсионеров. Эта мера является частью более широкой программы социальной поддержки, включающей в себя различные льготы, пособия и другие виды помощи, направленные на улучшение жизни российских граждан. В дополнение к вышесказанному, стоит отметить еще одно важное событие, связанное с пенсионной системой. Президент России Владимир Путин 23 марта подписал закон, который предоставляет гражданам право получать инвестиционный доход с пенсионных взносов. Этот закон предусматривает зачисление инвестиционного дохода, полученного от временного размещения страховых взносов, на пенсионный счет россиян. Важно подчеркнуть, что этот доход будет поступать на счет гражданина даже в том случае, если эти взносы впоследствии будут возвращены работодателю из-за переплаты. Это нововведение призвано повысить эффективность управления пенсионными средствами и создать дополнительные возможности для увеличения пенсионных накоплений граждан. Закон является важным шагом на пути к модернизации пенсионной системы и расширению возможностей для инвестирования пенсионных средств. Это позволит гражданам получать дополнительный доход от своих пенсионных накоплений и повысит их финансовую защищенность в будущем. Все эти нововведения и решения направлены на улучшение жизни пенсионеров и повышение социальной защиты населения. Информация о самых важных новостях публикуется в канале "Известия" в мессенджере MAX





