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Верховный суд РФ рассмотрит дело пилота, посадившего самолет в поле

Происшествия News

Верховный суд РФ рассмотрит дело пилота, посадившего самолет в поле
Верховный Суд РФСергей БеловЭкстренная Посадка Самолета
📆6/17/2026 8:40 AM
📰aifonline
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Дело пилота Сергея Белова, который посадил пассажирский самолет в поле на территории Новосибирской области, будет рассмотрено коллегией по уголовным делам Верховного суда РФ.

Верховный суд РФ рассмотрит дело пилота Сергея Белова, который посадил пассажирский самолет в поле на территории Новосибирской области. Рассмотрением дела займется коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ.

Сообщение о передаче ей дела появилось в картотеке суда. Напомним, в сентябре 2023 года летевший из Сочи в Омск самолет Airbus A320 со 161 пассажиром на борту экстренно сел в поле на территории Убинского района Новосибирской области. В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Предварительное заседание по делу Белова состоялось в ноябре прошлого года в Центральном райсуде Омска.

По итогам заседания суд решил вернуть дело прокурору для устранения недостатков. Выводы Росавиации указывают, что в Омске не было ограничений для посадки самолета, а также заявлено о неверно рассчитанном экипажем остатке топлива в баках самолета. Теперь дело будет рассмотрено коллегией по уголовным делам Верховного суда РФ

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Верховный Суд РФ Сергей Белов Экстренная Посадка Самолета Новосибирская Область Уголовное Дело

 

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