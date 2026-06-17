Верховный суд РФ рассмотрит дело пилота, посадившего самолет в поле

Дело пилота Сергея Белова, который посадил пассажирский самолет в поле на территории Новосибирской области, будет рассмотрено коллегией по уголовным делам Верховного суда РФ.

Верховный суд РФ рассмотрит дело пилота Сергея Белова, который посадил пассажирский самолет в поле на территории Новосибирской области. Рассмотрением дела займется коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ.

Сообщение о передаче ей дела появилось в картотеке суда. Напомним, в сентябре 2023 года летевший из Сочи в Омск самолет Airbus A320 со 161 пассажиром на борту экстренно сел в поле на территории Убинского района Новосибирской области. В связи с происшествием было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Предварительное заседание по делу Белова состоялось в ноябре прошлого года в Центральном райсуде Омска.

По итогам заседания суд решил вернуть дело прокурору для устранения недостатков. Выводы Росавиации указывают, что в Омске не было ограничений для посадки самолета, а также заявлено о неверно рассчитанном экипажем остатке топлива в баках самолета. Теперь дело будет рассмотрено коллегией по уголовным делам Верховного суда РФ





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