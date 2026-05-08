Верховный суд США отменил пошлины, введенные президентом Дональдом Трампом на основании Закона о торговле 1974 года, признав их незаконными. Решение суда поддерживает истцов, которые утверждали, что торговый дефицит и кризис платежного баланса — это разные понятия. Однако вопрос о возврате средств другим импортерам остается открытым, так как Министерство юстиции США пока не ответило на запрос. В то же время Трамп инициировал сокращение немецкого воинского контингента в Германии и анонсировал новые пошлины против европейского автопрома.

Президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импортные товары, ссылаясь на статью 122 Закона о торговле 1974 года, которая позволяет устанавливать сборы до 15 процентов на срок до 150 дней в случае «значительного и серьезного дефицита платежного баланса».

Однако Верховный суд США отменил эти пошлины, согласившись с истцами, которые утверждали, что торговый дефицит и кризис платежного баланса — это разные понятия. Суд поддержал позицию истцов, изучив, что именно законодатели вкладывали в этот термин более полувека назад. По данным ассоциации We Pay the Tariffs, за время действия этих пошлин было собрано около 8 млрд долларов. Одна из компаний-истцов, Basic Fun, выплатила по этим пошлинам свыше 100 000 долларов.

Генеральный директор компании Джей Форман назвал решение суда «важной победой для малых предприятий, которые зависят от справедливой и предсказуемой торговой политики». Исполнительный директор We Pay the Tariffs Дэн Энтони также отметил, что это решение является «еще одной хорошей новостью для малых предприятий, которые были раздавлены этими незаконными налогами». Однако вопрос о том, смогут ли другие импортеры воспользоваться этим решением, остается открытым.

Министерство юстиции США пока не ответило на запрос, и возможность применения решения в отношении других компаний будет зависеть от того, пойдет ли министерство на апелляцию. В феврале Верховный суд США отменил тарифы, введенные на основании Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), постановив, что президент превысил свои полномочия. Импортеры теперь вправе претендовать на возврат почти 170 млрд долларов. Таможенная служба запустила портал для выплат в конце апреля, и первые возвраты поступили на счета импортеров на этой неделе.

В то же время Трамп инициировал сокращение немецкого воинского контингента в Германии и анонсировал новые пошлины против европейского автопрома. Президент США отсрочил повышение пошлин на автомобили из Евросоюза, но предупредил, что если ЕС не будет исполнять торговое соглашение с США, новая мера вступит в силу в начале июля. Между тем, в ответ на угрозы РФ, Берлин рассматривает вопрос об эвакуации посольства в Киеве





