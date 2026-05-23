Верка Сердючка может попасть под культуру отмены, если усидеть на двух стульях

📆5/23/2026 3:17 PM
📰aifonline
Москва, 23 мая - АиФ-Москва. Артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка , пытается усидеть на двух стульях, поэтому может попасть под культуру отмены, сообщил в эксклюзивном комментарии для aif.ru продюсер Сергей Дворцов.

Ранее Верку Сердючку призвали «отменить» за исполнение русскоязычных песен на концертах в Европе. Певец отправился на «Евровидение», а затем устроил тур по европейским странам. В Киеве поездку одобрили, поскольку Данилко пообещал продвигать украинскую культуру. Однако на концерте в Варшаве певец исполнил свои старые и самые популярные русскоязычные хиты.

Зал пел хором, однако после этого Данилко обвинили в лицемерии и двойных стандартах.

"Сердючка пытается усидеть на двух стульях, но это плохо выходит. Ее нужно отменить везде, поскольку этот человек пытается со всех сторон получить выгоду. В целом, так же Данилко себя вел и в России, а сейчас продолжает этим заниматься. Если он лишится русскоязычной части песен, то вся его карьера пойдет на спад.

Его не только нужно везде отменить, но и ввести штрафные санкции и определенные запреты, поскольку такое поведение можно назвать из ряда вон выходящим", - пояснил продюсер. Ранее Дворцов сообщил, что гонорары Сердючки упали в 2 раза после отказа от русских песен. Вероятно, поэтому Данилко решил их снова вернуть в свой репертуар.

