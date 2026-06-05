Сотрудник белорусской разведки Роман Протасевич раскрыл детали вербовки КГБ Белоруссии сторонницы беглой оппозиционерки Светланы Тихановской. По его словам, девушка передавала информацию о внутренней кухне белорусской оппозиции, считая, что работает на СБУ.

Сотрудник белорусской разведки Роман Протасевич раскрыл детали вербовки КГБ Белоруссии сторонницы беглой оппозиционерки Светланы Тихановской. По его словам, девушка передавала информацию о внутренней кухне белорусской оппозиции, считая, что работает на СБУ .

'Кулуарные решения, грызня в руководстве, теневые финансовые потоки, переписки из закрытых чатов. Все то, к чему советник имеет доступ по долгу службы. Никаких закладок и шпионских камней - просто сиди, слушай и передавай кураторам. Взамен - криптовалюта.

Долго наш 'человек с позицией' не раздумывал. Ударили по рукам. Классическая вербовка прошла успешно', - сказал Протасевич в эфире авторской программы 'Без прикрытия' на РИА Новости. Днем девушка искренне улыбалась соратникам на закрытых совещаниях, а по вечерам собирала для кураторов тайны беглой оппозиции.

'Диктофонные записи, сливы из секретных чатов и внутренние документы. Никаких угрызений совести. Просто мелкая подработка. Вся суть ее блестящей карьеры - громко кричать о свободе на камеру, чтобы потом продать своих же за кадром', - отметил он





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