Вербов не скрывает уставших игроков перед финалом Кубка России

Старший тренер Федерации ВХР продемонстрировал уставшую команду, пораженную желанием побороться. Несмотря все проблемы, они сперва заняли вторую строчку, российская команда выйдет на поединок с лучшим соперником - московским ЛО „Динамо“.

прокомментировал победу своей команды в матче с ЛО „Динамо“ и рассказал о состоянии команды перед играми в рамках финала четырёх Кубка России. Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Бехтерев "Качество игры сегодня было не настолько хорошим, как в матче с Локомотивом.

Дали паузу некоторым ребятам и ввели в игровой ритм других - впереди ещё два матча, это конец сезона и тут уже, с одной стороны, в полуфинале-финале ни о какой усталости речи быть не может - волю в кулак, зубы сжал и вперёд, с другой - все люди, и все должны быть готовы выйти хотя бы на один-два мяча. Что касается состояния игроков, вижу, что соскучились по игре - и отдохнули, и восстановились, и пауза прошла после плей-офф.

Для наших ребят очень важен тренировочный процесс - качество совсем другое во многих элементах. Завтра у нас есть день передышки, разбора соперника, ещё два матча, которые точно нужно провести с отдачей, куражом и удовольствием", "подводит слова Вербова пресс-служба ВФВ на официальном сайт





