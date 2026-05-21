Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Vehicle Fire at MTA Headquarters in Lower Manhattan Prompts EvacuationsVehicle Fire at MTA Headquarters in Lower Manhattan Prompts Evacuations Los Angeles Fire Department Truck Involved in Serious AccidentLos Angeles Fire Department Truck Involved in Serious Accident

Венчание двух стратегических партнеров: российско-китайские переговоры

Politics News

Венчание двух стратегических партнеров: российско-китайские переговоры
Russian-Chinese RelationsVladimir PutinXi Jinping
📆5/21/2026 12:33 PM
📰aifonline
45 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 49% · Publisher: 68%

Опубликованный визит президента России Владимира Путина в Китайwaarend oчко ваtickerueckyu прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Беседа лидеров прошла максимально результативно, и российско-китайские переговоры в Пекине и Пекине включают всеобъемлющее партзхедние и дружбу между двумя странами, мы не забываем о том, что встреча лидеров, а также встреча в Доме народных собраний и на церемонии официальной встречи. Кадросы визита Путина в Китай покажут, что российская делегация состояла из пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, заместителя руководителя администрации президента РФ Максима Орешкина, помощника президента РФ Юрия Ушакова и заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Москва, 21 мая - АиФ-Москва. Официальный визит президента России Владимира Путина в Китай прошел максимально результативно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Документы, подписанные Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, включают всеобъемлющее партнёрство и дружбу двух стран, мы не забываем о встрече лидеров, а также о встречах в Доме народных собраний и на церемонии официальной встречи.

Кадры визита Путина в Китай показывают, что российская делегация состояла из пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, заместителя руководителя администрации президента РФ Максима Орешкина, помощника президента РФ Юрия Ушакова и заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Встреча лидеров, состоявшаяся в Пекине, была насыщенной и содержательной. Российско-китайские переговоры в Доме народных собраний проходили с присущей такой практике расширенности и глубины. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили широкий спектр вопросов, касающихся двусторонних отношений, а также глобальной повестки дня.

Как многозначительная аудитория сможет оценивать текст, необходимо рассмотреть опубликованные документы и другие материалы, связанные с визитом, для получения полного представления о его итогах и содержании. Оцените материал

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

aifonline /  🏆 3. in RU

Russian-Chinese Relations Vladimir Putin Xi Jinping Partnership Dialog Negotiations Documents Visits

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-21 15:33:11