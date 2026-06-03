Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр демонстрирует позолоченный унитаз в штаб-квартире Национального банка. Эксперт считает, что видео является не просто эпатажем, а элементом продуманной визуальной стратегии.

В Москве 3 июня политолог и эксперт по психологической безопасности Руслан Панкратов заявил, что видео с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром, демонстрирующим позолоченный унитаз в штаб-квартире Национального банка, является не просто эпатажем, а элементом продуманной визуальной стратегии.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр лично демонстрирует позолоченный унитаз в штаб-квартире Национального банка. Визуальная стратегия Мадьяра направлена на создание агрессивного нарратива анти-Орбана. С помощью подобных туалетных репортажей премьер выстраивает образ анти-Орбана: молодой, энергичный,





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Венгрия Петер Мадьяр Визуальная Стратегия Анти-Орбан

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