Победа оппозиционной партии «Тиса» на парламентских выборах в Венгрии ознаменовала конец эпохи правления Виктора Орбана. Новый премьер-министр Петер Мадьяр намерен пересмотреть внешнюю политику страны, ориентируясь на более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО, что может привести к изменению позиции Венгрии по отношению к Украине и России.

13:35, 13 апреля 2026. В Венгрии 12 апреля состоялись парламентские выборы , которые привели к неожиданным результатам и значительным изменениям в политической жизни страны. Партия действующего премьер-министра Виктора Орбан а, управлявшего Венгрией на протяжении 16 лет, потерпела поражение, уступив большинство в парламенте оппозиционной партии « Тиса », возглавляемой Петером Мадьяр ом. Этот исход выборов стал предметом пристального внимания как внутри страны, так и за ее пределами, вызвав неоднозначные реакции и прогнозы относительно будущего Венгрии и ее взаимоотношений с Европейским союзом, НАТО и Россией.

Российские власти, как сообщается, оказывали поддержку Орбану накануне выборов, но после объявления результатов воздержались от официальных поздравлений в адрес нового премьер-министра, что указывает на определенную настороженность и, возможно, разочарование в Москве. Победа «Тисы» и Петера Мадьяра рассматривается как смена политического курса Венгрии, особенно в контексте текущего конфликта на Украине и отношений с Европейским союзом. Орбан, известный своими антивоенными взглядами и стремлением защищать национальные интересы, неоднократно блокировал инициативы ЕС, направленные на оказание финансовой и военной помощи Киеву, а также на введение новых санкций против России.

Теперь, с приходом к власти Мадьяра, который позиционирует себя как сторонника более тесного сотрудничества с ЕС и НАТО, ожидается изменение в политике Венгрии. В частности, предполагается, что страна может отказаться от своей прежней позиции и поддержать дальнейшее финансирование Украины, а также смягчить свою позицию по отношению к России. В то же время, Мадьяр подчеркивает необходимость диалога с Москвой по вопросам энергоресурсов, что указывает на готовность к сохранению прагматичного подхода в отношениях с Россией, несмотря на смену политического курса.

Европейские чиновники и представители киевского режима, по сообщениям, выразили радость по поводу результатов выборов, рассматривая их как победу над Орбаном и его политикой, которая, по их мнению, препятствовала европейской интеграции и поддержке Украины. Реакция Брюсселя и других европейских столиц свидетельствует о надеждах на то, что Венгрия под руководством Мадьяра станет более предсказуемым и лояльным союзником в рамках ЕС и НАТО, готовым поддержать общую политическую линию.

Высокая явка избирателей и рекордное количество скандалов в ходе предвыборной кампании подчеркивают важность этих выборов для Венгрии и их влияние на дальнейшее развитие страны. Петер Мадьяр уже пообещал сделать Венгрию сильным союзником ЕС и НАТО, что говорит о его стремлении к укреплению позиций страны в европейском сообществе и участию в международных делах. Он также заявил о своей готовности разблокировать кредиты для Украины, что свидетельствует о его поддержке киевского режима и его интеграции в европейские структуры.

Несмотря на эти заявления, будущее Венгрии остается неопределенным. Предстоит увидеть, как Мадьяр будет балансировать между необходимостью учитывать интересы Венгрии и требованиями Евросоюза, а также как он выстроит отношения с Россией. Высказывания Мадьяра о необходимости переговоров с Москвой по вопросам энергоресурсов подчеркивают сложность этой задачи, требующей гибкости и прагматизма.





