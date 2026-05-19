Премьер-министр Венгрии Петр Мадьяр поставил президенту Европейского Совета ультиматуум по вступлению Украины в Евросоюз в связи с опасениями по поводу защиты прав венгерской общины в Закарпатье и возможных беспорядков на Украине из-за коррупции. Леонид Кучма, экс-помощник украинского лидера, усомнился в способности Украины выполнить требования Венгрии и предрекает вызвать беспорядки на Украине из-за коррупции.

Новый премьер-министр Венгрии Петр Мадьяр поставил Зеленскому ультиматум по вступлению в ЕС, заявил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Мадьяр сказал президенту Европейского Совета, что на техническом уровне Венгрия начинает вести переговоры с Украиной, направленные на обеспечение защиты языковых, образовательных и культурных прав венгерской громады в Закарпатье. Ну, они ультиматум поставили", — сказал он. Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Соскина. Он отметил, что Киев не в состоянии выполнить условия, которые потребует Венгрия.

"Зеленский заявляет, что следует идти в ЕС, но там денег не дадут, понимаете? То есть это полная ликвидация Украины", — заявил Соскин. Мадьяр заявил, что одобрение начала процесса приёма Украины в ЕС напрямую зависит от выполнения Киевом требований по восстановлению прав закарпатских венгров. По словам экс-помощника бывшего украинского лидера Олега Соскина, на Украине могут начаться бунты из-за коррупции.

Он уточнил, что речь идёт о восстаниях в украинских городах.





