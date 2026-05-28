Водом в Будапеште задержан 27‑летний гражданин Иордании, подозреваемый в использовани данных банковской карты знаменитого актера Джонни Деппа для совершения более 700 тысяч долларов в сумме незаконных транзакций. Полиция раскрыла сеть киберпреступлений, исследовала более 300 платежных операций и следом отследила злоумышленника по IP‑адресам, электронной почте и телефонному номеру. Проблема: как именно вор получил данные, пока не раскрыта, но рассматриваются варианты хакерского взлома и утечки информации.

Делом ходят более 300 несанкционированных транзакций, совершённых с 2024 по конец текущего года, при этом артист сам её не замечал. Ну, пока, пока не обнаружили подозрительную активность в его банковской системе. Оказалось, что гражданин Иордании успешно транзактировал Интернет‑покупки и бронировал жильё, используя украденные реквизиты. Он был задержан в одной из квартир Будапешта.

Полиция в ходе расследования изъела клоны электронных устройств, которые могли служить для проведения подобных мошеннических операций, а также вещество, возможно, наркотики, оказалось в квартире подозреваемого. Приманка для следствия была IP‑адреса, электронная почта и телефонный номер, связанные с заказами, а также данные из информационных сетей, что позволило установить связь. Войдело, кто и как получил доступ к платёжным данным актера, остаётся загадкой. Следствие рассматривает варианты: хакерский взлом, утечка информации, компрометация данных в результате предыдущих онлайн‑покупок.

Тем временем герой остаётся в защите и отрицает вину. Официальные представители полиции объявили, что кредитные данные были использованы исключительно для личных потребностей героя, и никаких обнаруженных ссылок на сотрудничество с другими подозреваемыми пока не находят. Как видно, допрос последнего продолжится, поскольку правовые органы продолжают собирать доказательства, подтверждающие истинную природу данного атака. Так как его нетрадиционный подход к своїм средствам был проверен американскими и европейскими банками, это вмешательство стало ключевым моментом в сомнительных процедурах кибербезопасности современных знаменитостей.

Пока, конечно, не просвидетельцовано детали, которые позволили бы полностью объяснить, как злоумышленник получил полноценный доступ к банковскому счёту. Несомненно, это именно тот случай, о котором в современных медиа эмоции могут быть высоки, а детали жуткию случаются. Ожидая, что судебный процесс может продлить, привлечённый к делу выглядит довольно злепло, хотя следует помнить о необходимости хранить конфиденциальность и уважать права личности. Конец





