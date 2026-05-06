Венецианская биеннале открыла российский павильон, но Еврокомиссия обвинила его в нарушении санкций

На Венецианской биеннале открылся российский павильон , но его работа будет ограничена всего тремя днями и только для профессиональной аудитории. Европейская комиссия выразила обеспокоенность тем, что участие России в выставке нарушает санкции, введенные против страны.

В письме, направленном правительству Италии и организаторам биеннале, Еврокомиссия указала, что открытие павильона может рассматриваться как косвенная экономическая поддержка Кремля, так как Россия берет на себя расходы по участию своих художников. Это противоречит запрету на предоставление услуг российскому правительству, установленному санкциями. Организаторы биеннале, в свою очередь, заявили, что соблюдают все международные и национальные правила, действуя в рамках своих полномочий.

Однако критика в адрес биеннале продолжается, особенно после того, как в марте было объявлено о возвращении России на выставку после ее вторжения в Украину в 2022 году. Еврокомиссия даже пригрозила прекратить финансирование биеннале в размере двух миллионов евро, если она не откажется от сотрудничества с Россией. Российский павильон будет работать с 6 по 8 мая, а 9 мая, когда биеннале откроется для широкой публики, его закроют, оставив доступным только для внешнего осмотра.

В правительстве Италии пока не прокомментировали ситуацию, но ранее премьер-министр Джорджа Мелони высказалась против открытия павильона. Пресс-секретарь Еврокомиссии подчеркнул, что культурные мероприятия, финансируемые из бюджета ЕС, должны соответствовать демократическим ценностям, которые, по его мнению, не соблюдаются в современной России. Таким образом, вопрос о дальнейшей судьбе российского павильона на биеннале остается открытым, и организаторам предстоит дать ответ на претензии Еврокомиссии в течение 30 дней





