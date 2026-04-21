Венгрия возвращается в МУС: Петер Мадьяр предупредил об аресте Нетаньяху

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр отменил выход страны из Международного уголовного суда, заявив, что в случае визита Биньямина Нетаньяху будет обязан исполнить ордер на его арест.

Новоизбранный премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр , чей приход к власти ознаменовал окончание шестнадцатилетней эпохи правления Виктора Орбана, сделал громкое заявление, которое может радикально изменить внешнеполитический курс страны. Лидер победившей на парламентских выборах оппозиционной партии Тиса официально объявил о прекращении процесса выхода Будапешта из юрисдикции Международного уголовного суда в Гааге.

Данное решение представляет собой резкий разворот по сравнению с действиями предыдущего кабинета министров, который еще летом прошлого года инициировал процедуру денонсации Римского статута, отправив соответствующее уведомление в штаб-квартиру ООН. В ходе общения с прессой Мадьяр прояснил юридические последствия своего шага, отвечая на острый вопрос о возможности визита в Венгрию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Напомним, что в ноябре 2024 года МУС выдал ордер на арест израильского лидера, обвиняя его в совершении военных преступлений в секторе Газа. Мадьяр подчеркнул, что в качестве страны-участницы МУС, Венгрия будет обязана соблюдать международные обязательства. Его позиция предельно прозрачна: если лицо, на которое выписан международный ордер, пересечет венгерскую государственную границу, правоохранительные органы страны будут обязаны произвести задержание в соответствии с нормами международного права. Мадьяр отметил, что открыто обсуждал эту щекотливую ситуацию с самим Нетаньяху, подчеркнув, что не делал никаких исключений и заранее предупредил израильскую сторону о неизменности правовой позиции нового правительства. Ситуация вокруг приглашения Нетаньяху в Венгрию остается предметом жарких дискуссий внутри политических элит. Ранее, при Викторе Орбане, который называл решения МУС циничными и неприемлемыми, израильский премьер-министр чувствовал себя в полной безопасности, посещая Будапешт. Однако теперь, с приходом к власти Петера Мадьяра, дипломатический протокол претерпел значительные изменения. Хотя Мадьяр официально пригласил лидеров многих стран, включая израильского премьера, на празднование семидесятой годовщины революции 1956 года, само приглашение теперь сопровождается строгими юридическими оговорками. Дипломатические ведомства отмечают, что подобная честность Мадьяра в вопросах международного права задает новый тон в отношениях Венгрии с мировым сообществом. Партия Тиса, получившая конституционное большинство, демонстрирует намерение дистанцироваться от политики своего предшественника, восстанавливая приоритет верховенства права и международных договоренностей над текущей политической конъюнктурой, что обещает сложные времена для внешнеполитических контактов Будапешта с Тель-Авивом





