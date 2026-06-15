Венгерский парламент одобрил поправку к Конституции, ограничивающую пребывание на посту премьер-министра двумя четырёхлетними сроками

Венгерский парламент нового созыва одобрил 16-ю поправку к Конституции страны, которая ограничивает пребывание на посту премьер-министра двумя четырёхлетними сроками. Экс-премьер Виктор Орбан, возглавлявший правительство пять сроков, не сможет вновь претендовать на эту должность.

Венгерский парламент нового созыва одобрил 16-ю поправку к Конституции страны, которая ограничивает пребывание на посту премьер-министр а двумя четырёхлетними сроками.

"В поддержку решения проголосовали 134 депутата, против — 50, воздержались шестеро", — сказал вице-спикер Кристиан Кёсеги. Поправка имеет обратную силу и распространяется на лиц, занимавших пост премьера с 1990 года. Экс-премьер Виктор Орбан, возглавлявший правительство пять сроков (1998–2002 и 2010–2026), не сможет вновь претендовать на эту должность. Законопроект внесло новое правительство во главе с Петером Мадьяром (партия "Тиса"), победившая на выборах 12 апреля.

Фракция "Тисы" поддержала инициативу, партия Орбана "ФИДЕС" и христианские демократы проголосовали против. Поправку должен утвердить президент Венгрии Тамаш Шуйок





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Венгрия Конституция Премьер-Министр Поправка Орбан Мадьяр

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