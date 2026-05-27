Венгерский парламент приостановил процесс выхода из Международного уголовного суда

Парламент одобрил изменённый законопроект, который останавливает начало процедуры выхода страны из Международного уголовного суда, подчеркнув важность сохранения международных обязательств и сотрудничества с союзниками.

В начале недели парламент Венгрии принял законодательно изменение, которое приостанавливает процесс выхода страны из Международного уголовного суда. По итогам голосования законопроект был поддержан большинством депутатов, 131 голосом за, два голоса против и 39 воздержавшихся.

Решение было объявлено спикером Агнеш Форстхоффер, которая отметила, что данное действие отражает стремление государства к сохранению международных обязательств и укреплению правовой базы. Внутри парламента наблюдалась оживленная дискуссия, где представители разных фракций высказывали как поддержку, так и критику предложенной меры. Противники выхода указывали на необходимость соблюдения принципов международного правосудия и на то, что отказ от участия в суде может негативно отразиться на имидже страны в глазах иностранных партнеров.

Сторонники же подчёркивали, что сохранение членства позволяет более эффективно влиять на процесс формирования международного права и защищать национальные интересы в рамках существующей системы. После принятия законопроекта правительственные органы приступили к подготовке соответствующих указов, которые официально формализуют процесс отмены начала процедуры выхода. Ожидается, что новые нормативные акты будут опубликованы в ближайшие недели, что даст возможность всем заинтересованным сторонам ознакомиться с деталями изменений.

Эксперты в области международного права отмечают, что подобные шаги могут стать сигналом для других государств, рассматривающих возможность ухода из международных институтов. В то же время аналитики подчеркивают, что сохранение участия в Международном уголовном суде требует от Венгрии выполнения определённых условий, включая обеспечение независимости судебных органов и соблюдение стандартов расследования преступлений против человечества. Внешнеполитический контекст также играет важную роль в данном решении. Европейский союз неоднократно выражал поддержку институциям международного правосудия и призывал страны-члены соблюдать обязательства, принятые при ратификации статутов.

Венгерские чиновники заявили, что их позиция направлена на укрепление сотрудничества с союзом и на поддержание стабильных отношений с другими государствами‑участниками. Кроме того, в стране продолжаются общественные дебаты, где гражданские организации, правозащитные группы и академическое сообщество активно обсуждают плюсы и минусы участия в Международном уголовном суде. По их мнению, открытый диалог поможет сформировать более взвешенную политику, отражающую как национальные интересы, так и обязательства перед международным сообществом





