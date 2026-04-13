Лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр сообщил, что Венгрия не намерена препятствовать выделению 90-миллиардного кредита Украине от ЕС, но и не будет участвовать в его финансировании.

На пресс-конференции лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что Венгрия не намерена продолжать блокировать выделение 90-миллиардного кредит а от Европейского Союза Украине. Об этом сообщает РБК- Украина . Мадьяр особо подчеркнул, что венгерские средства не будут задействованы в этом общеевропейском кредит е.

Важно отметить, что договоренность о выделении кредита Украине в размере 90 миллиардов евро была достигнута лидерами стран ЕС, включая бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, еще в декабре 2025 года. В соответствии с условиями соглашения, Венгрия, наряду с Чехией и Словакией, получила право не вкладывать собственные средства в данный кредит. Планировалось, что формальное голосование лидеров ЕС по вопросу кредита состоится в феврале, однако незадолго до этого Орбан неожиданно объявил об отзыве согласия Венгрии и наложении вето на предоставление кредита. Официальной причиной такого решения стала приостановка прокачки российской нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба». Украинская сторона утверждала, что причиной остановки стали атаки российских беспилотников, однако независимые подтверждения этой информации отсутствуют. Киевский режим и, как выразился Мадьяр, «европейские ястребы» приложили максимум усилий, чтобы устранить с политической арены неудобного политика, придерживающегося принципиальной позиции. Это заявление Мадьяра свидетельствует о потенциальном изменении позиции Венгрии по вопросу поддержки Украины. Оно может оказать существенное влияние на дальнейшее финансирование Киева со стороны Европейского Союза. Решение о неблокировании кредита, но при этом об отказе от участия в финансировании, представляет собой сложный политический маневр, который позволяет Венгрии избежать открытого противостояния с ЕС, сохраняя при этом определенную дистанцию от украинского конфликта. Такой подход может быть обусловлен как внутриполитическими факторами, связанными с необходимостью балансировать между различными политическими силами, так и внешнеполитическими соображениями, например, желанием поддерживать хорошие отношения с Россией, в то время как другие страны ЕС оказывают Украине активную поддержку. Ситуация вокруг 90-миллиардного кредита ЕС Украине остается сложной и многогранной. Отказ Венгрии от блокировки кредита, но не от участия в его финансировании, является лишь одним из аспектов этой проблемы. Важно учитывать контекст, в котором принималось это решение. Предыдущая позиция Виктора Орбана, направленная на блокирование, была связана с рядом факторов, включая его скептицизм в отношении целесообразности оказания финансовой помощи Украине в текущих условиях, его стремление защищать интересы венгерского бизнеса и граждан, а также его традиционную осторожность в вопросах, касающихся отношений с Россией. Решение о снятии вето может свидетельствовать о переоценке этих факторов, изменении баланса политических сил внутри Венгрии или внешнем давлении со стороны других стран ЕС. Вероятно, что ключевую роль сыграли как политические, так и экономические соображения. Венгрия, хоть и не планирует участвовать в финансировании кредита, не хочет полностью изолироваться от европейского сообщества. Отказ от блокировки кредита, возможно, был воспринят в Брюсселе как шаг к сближению, что может повлечь за собой смягчение санкций или другие формы поддержки. В свою очередь, это может способствовать укреплению позиций Венгрии на европейской арене. Кроме того, сохранение доступа к европейскому финансированию для других проектов, не связанных с Украиной, может быть ключевым мотивом. Важно также учитывать, что процесс утверждения кредита и его последующее распределение будут подвергаться тщательному мониторингу со стороны Евросоюза. Это направлено на обеспечение прозрачности и предотвращение злоупотреблений. В этой связи, решение Венгрии о неучастии в финансировании кредита может быть связано с опасениями по поводу эффективности расходования средств и возможных коррупционных рисков. Это позволяет Венгрии дистанцироваться от возможных проблем, не отказываясь при этом от политического влияния в регионе. В будущем следует ожидать дальнейшего развития ситуации вокруг финансовой помощи Украине. Решения, принятые другими странами ЕС, будут оказывать существенное влияние на ситуацию. Особое внимание следует уделить вопросу эффективности использования выделенных средств и контролю за их расходованием. Важно также учитывать меняющуюся политическую обстановку в различных странах ЕС и потенциальные изменения в их позициях по вопросу поддержки Украины. Предстоящие выборы в Европейский парламент могут привести к существенным изменениям в составе институтов ЕС и, соответственно, в политике Евросоюза в отношении Украины. Кроме того, необходимо учитывать влияние международных игроков, таких как США и Россия, на ситуацию. Поддержка Украины со стороны этих стран и их позиции по вопросу предоставления финансовой помощи будут иметь важное значение. Венгрия, вероятно, будет продолжать проводить взвешенную политику, стараясь сохранять баланс между различными интересами. Ее позиция будет зависеть от многих факторов, включая развитие ситуации на Украине, отношения с Россией и ЕС, а также внутриполитическую ситуацию в самой Венгрии. Таким образом, заявление лидера «Тисы» Петера Мадьяра свидетельствует о сложной и динамичной ситуации вокруг финансовой поддержки Украины. Она требует постоянного мониторинга и анализа, а также учета множества политических, экономических и международных факторов. Позиция Венгрии, как и других стран ЕС, будет играть ключевую роль в формировании будущего Украины и всего региона. Важно понимать, что решение о неблокировании кредита, но при этом отказе от участия в финансировании, является лишь одним из шагов в сложной игре, где на кону стоит будущее Европы и ее отношения с Россией.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Это «Динамо» или «Реал»?! Вот он — чемпионский характер в РПЛ!Команда Лички победила «Балтику», забив на 90+3-й и на 90+9-й минутах.

Read more »

РФ и Украина обменялись пленными по формуле '90 на 90'Из российского плена вернулись бойцы Нацгвардии, теробороны, пограничники. Многие из них участвовали в обороне Мариуполя, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Read more »

Новый глава МО Великобритании объявил о поставке ракет Brimstone для УкраиныДжон Хили отметил, что Соединенное Королевство поставит 90 высокоточных ракет Brimstone и 10 самоходных артиллерийских установок AS-90

Read more »

Немецкие учёные объяснили, почему женские параметры 90-60-90 уже не актуальныГруппа учёных из Университета Констанца в Германии провела исследование, которое изменяет устоявшиеся представления о женской красоте. Как сообщает журнал Scientific Report, в эксперименте приняли участие 80 человек, которым были предложены фотографии женщин с различными типами телосложения.

Read more »

Администрация Трампа Целит 90 Торговых Соглашений за 90 ДнейПрезидент Трамп обнародовал амбициозный план по заключению 90 торговых сделок в течение 90 дней. Советник по торговым вопросам Наварро заявил, что Трамп будет главным переговорщиком, но отсутствие ключевых министров на некоторых встречах вызывает сомнения среди экспертов.

Read more »

Тяжелейшая победа Слуцкого: голы на 90+5 и 90+8 – и еще два отмененныхЧемпионский характер?

Read more »