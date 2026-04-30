Венецианская биеннале: жюри уходит в отставку из-за политического решения

Международное жюри Венецианской биеннале 2026 года объявило об отставке после решения не рассматривать страны, руководители которых разыскиваются МУС. Решение вызвало протесты и лишение гранта Еврокомиссией.

Венецианская биеннале объявила о получении заявлений об отставке Международного жюри 61-й Международной художественной выставки In Minor Keys, которая пройдет под руководством куратора Койо Куо с 9 мая по 22 ноября 2026 года.

В состав жюри входили известные искусствоведы и кураторы: Соланжи Фаркаш (председатель), Зои Батт, Эльвира Дьянгани Осе, Марта Кузьма и Джованна Дзаппери. 22 апреля жюри опубликовало заявление, в котором сообщило, что не намерено рассматривать в качестве кандидатов на присуждение призов страны, руководителей которых намерен арестовать Международный уголовный суд (МУС). Хотя в сообщении не упоминались конкретные государства, из участников биеннале 2026 года ордеры МУС были выписаны только в отношении властей России и Израиля.

Россия не участвовала в биеннале в 2022 и 2024 годах, но в 2026 году российский павильон в Венеции должен вновь открыться. Украина выразила протест, а Еврокомиссия заявила, что участие России в выставке нарушает режим санкций. В результате биеннале лишили гранта в размере около двух миллионов евро. Решение жюри вызвало широкий резонанс в культурной среде.

Некоторые эксперты поддержали позицию жюри, назвав ее принципиальной и соответствующей международным нормам. Другие, напротив, выразили обеспокоенность политизацией искусства и возможными последствиями для творческой свободы. В частности, ряд деятелей искусства указали на то, что подобные решения могут привести к ограничению диалога между культурами и усилить изоляцию отдельных стран. В то же время, представители биеннале подчеркнули, что выставка остается открытым пространством для обсуждения актуальных вопросов современного искусства.

Они также отметили, что решение жюри не означает полного исключения стран из участия в выставке, а лишь ограничивает их возможность получить призы. В ближайшее время ожидается, что организаторы биеннале опубликуют дополнительные разъяснения по этому вопросу. Между тем, в культурных кругах продолжаются дискуссии о том, как подобные политические решения могут повлиять на будущее международных художественных мероприятий





