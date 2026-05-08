Венгрия: Петеру Мадьяру предстоит сложная задача

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объявил дату присяги, которая состоится 9 мая 2026 года. Он также назвал состав своего правительства, который включает в себя несколько необычных кандидатов. Министром иностранных дел станет Анита Орбан, бывшей дипломатом и экспертом в сфере энергетики. Министром экономики станет бывший топ-менеджер компании Shell Иштван Капитань. Министром обороны станет бывший глава Генштаба ВС Венгрии Ромулус Русин-Сенди. Жолт Хегедюш, готовящийся стать министром здравоохранения Венгрии, с 2005 по 2015 годы работал ортопедом в Великобритании. Вильмош Катаи-Немет, который возглавит министерство социальных дел и семьи, потерял зрение в возрасте 16 лет. Также в составе правительства Мадьяра станет Мартон Меллетей-Барна, который является шурином Петера Мадьяра и является кандидатом на должность министра юстиции. Кроме того, Мадьяр хочет создать антикоррупционное ведомство и независимую общественно-правовую медиасистему. Однако, президент Венгрии Тамаш Шуйок может осложнить реализацию важных реформ. Венгрия также хочет улучшить отношения с Польшей и другими странами Центральной Европы, поскольку страна переживает экономический и финансовый кризис.

назвал 9 мая 2026 года - дату, когда он сам и члены его кабинета принесут присягу в качестве нового премьер-министра и членов правительства Венгрии. В этот день должен прозвучать гимн Евросоюза, гимн секеев - этнической группы, проживающей в основном на территории Румынии, в Восточном Трансильвании, а также неофициальный гимн венгерских цыган.

Последнее обстоятельство - доселе невиданный шаг, который воспринимается многими наблюдателями как знак уважения в отношении около 700 000 цыган в Венгрии. Впервые за 12 лет на здании венгерского парламента снова будет развеваться флаг Евросоюза. В заключение церемонии Мадьяр выступит на площади у здания парламента со своей первой речью в качестве премьер-министра Венгрии





dw_russian / 🏆 9. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Венгрия Петер Мадьяр Состав Правительства Антикоррупционное Ведомство Независимая Общественно-Правовая Медиасистема Политический Курс Венгрии Верховенство Права Крайне Необычные Кандидаты Крайне Необычные Кандидаты Крайне Необычные Кандидаты Крайне Необычные Кандидаты Крайне Необычные Кандидаты

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Спрогнозирована реальная инфляция в 2026 годуФинансист Селезнев: реальная инфляция может составить 11–16% в 2026 году

Read more »

Как менялся лимит на легионеров в РПЛ. Его первый вариант назвали «липовым»В 2005 году был обходной путь, а в 2015-м всё ужесточили из-за нового закона.

Read more »

В России зависящие от размера социальных пенсий выплаты вырастут на 14,8%Средний размер социальных пенсий в 2026 году составит 16 590 рублей

Read more »

Поставки двух видов европейской продукции в Россию обрушилисьПо итогам января 2026 года экспорт косметики и средств по уходу за кожей из Евросоюза (ЕС) в Россию упал до минимума для этого месяца с 2005-го.

Read more »

ЦСКА, 16 апреля 2026 - смотреть онлайн, прямая трансляция матча, счет 1 : 0 - Фонбет КХЛ — плей-офф 2025/2026 (Кубок Гагарина 2026)Авангард - ЦСКА, 16 апреля 2026 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Фонбет КХЛ — плей-офф 2025/2026 (Кубок Гагарина 2026)

Read more »

ЦСКА, 16 апреля 2026 - счет 2 : 1, обзор матча, итоги и статистика встречи - Фонбет КХЛ — плей-офф 2025/2026 (Кубок Гагарина 2026)Авангард - ЦСКА, 16 апреля 2026 - онлайн-трансляция матча в рамках турнира Фонбет КХЛ — плей-офф 2025/2026 (Кубок Гагарина 2026)

Read more »