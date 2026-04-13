Великобритания отказывается от участия в блокаде Ормузского пролива, предложенной США

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что страна не будет участвовать в плане США по блокаде Ормузского пролива. Это решение подчеркивает расхождение во взглядах по вопросу Ирана и безопасности в Персидском заливе.

Великобритания не намерена присоединяться к плану президента США Дональда Трампа по блокаде Ормузского пролива. Об этом стало известно из заявления премьер-министра страны Кира Стармера, сделанного 13 апреля. Стармер четко обозначил позицию Великобритании, заявив о неприятии блокады и подчеркнув важность обеспечения свободного прохода через пролив. Он отметил, что Великобритания в течение последних лет активно работала и будет продолжать прилагать усилия для поддержания открытого судоходства в Ормузском проливе.

Глава британского правительства подчеркнул, что Великобритания располагает собственными военно-морскими силами в регионе Ближнего Востока, оснащенными необходимым оборудованием для обнаружения и обезвреживания мин. Это указывает на готовность страны защищать свободу судоходства и обеспечивать безопасность в регионе. Британский военный потенциал сосредоточен на задаче обеспечения беспрепятственного прохождения судов через стратегически важный пролив, который является ключевым для мировой торговли нефтью и другими товарами.

Решение Великобритании не участвовать в блокаде Ормузского пролива подчеркивает расхождение во взглядах с администрацией США по вопросу подхода к Ирану и обеспечению безопасности в Персидском заливе. Анонсированная США блокада, по сути, представляет собой попытку оказать давление на Иран и повлиять на его внешнюю политику, особенно в отношении ядерной программы. Однако, позиция Великобритании свидетельствует о стремлении к дипломатическому решению конфликта и поддержанию стабильности в регионе.

Стармер отметил, что вопрос открытия пролива является первостепенным, и Великобритания продолжит сотрудничать с другими странами, чтобы обеспечить свободный доступ к проливу для всех судов. Важно понимать, что блокада может иметь серьезные экономические последствия, затрагивая не только Иран, но и другие страны, зависящие от импорта и экспорта через Ормузский пролив, включая Китай.

Разногласия в отношении подхода к Ирану и его ядерной программе демонстрируют сложности в формировании единой международной политики в регионе и подчеркивают необходимость поиска компромиссных решений для поддержания мира и стабильности. Ситуация в регионе Персидского залива обострилась после неудачной встречи представителей США и Ирана в Исламабаде.

Президент США Дональд Трамп объявил о планах блокировки всех судов, пытающихся войти или выйти из Ормузского пролива. Это решение было принято после того, как переговоры в Исламабаде, по его словам, не принесли желаемых результатов, особенно в решении вопроса о свободе судоходства и ядерной программе Ирана. Трамп выразил обеспокоенность по поводу угроз, исходящих от Ирана, в том числе, связанных с использованием мин, которые, по его мнению, препятствуют свободному проходу судов.

Решение о блокаде, по сути, является частью стратегии оказания давления на Иран и принуждения его к изменению своей политики. Однако, такой подход вызывает опасения по поводу эскалации конфликта и негативного влияния на мировую экономику. Ормузский пролив является стратегически важным маршрутом для транспортировки нефти, и его блокада может привести к серьезным последствиям для мировых рынков. Разногласия между США и Великобританией по этому вопросу подчеркивают необходимость взвешенного подхода и поиска дипломатических решений для поддержания стабильности в регионе.





