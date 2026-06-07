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Великобритания может отказаться от закупки истребителей F-35A из-за дефицита бюджета

Политика News

Великобритания может отказаться от закупки истребителей F-35A из-за дефицита бюджета
F-35ВеликобританияБюджет
📆6/7/2026 11:59 PM
📰aifonline
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Британские власти рассматривают возможность отмены или переноса закупки американских истребителей F-35A, способных нести термоядерные бомбы B61-12. Решение обусловлено нехваткой бюджетных средств и разногласиями между министром обороны и главой Минфина. Окончательный вердикт ожидается до публикации оборонного инвестиционного плана.

В правительстве Великобритании возникли серьёзные разногласия по вопросу закупки американских истребителей пятого поколения F-35 A. Как сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источники в военной сфере, из-за острого дефицита бюджет а британские власти могут полностью отказаться от приобретения этих самолётов или, по крайней мере, перенести сроки их закупки.

Обсуждаемая сделка предусматривает поставку машин, способных нести тактические термоядерные авиабомбы B61-12, что делает её не только коммерческой, но и стратегической. Однако финансовые трудности заставляют Лондон пересматривать свои оборонные приоритеты. По данным издания, вопрос о закупке F-35A стал предметом острых споров между министром обороны Джоном Хили и главой Минфина Рейчел Ривс. Военное руководство настаивает на необходимости сохранения программы, предлагая различные варианты её финансирования, включая урезание бюджетов других министерств, например транспорта и энергетики.

Однако министр финансов считает, что расходы на истребители чрезмерны в условиях экономического кризиса. Окончательное решение, как ожидается, будет принято до публикации оборонного инвестиционного плана, которая может состояться в ближайшие дни. Источники отмечают, что теперь вопрос перешёл из военной плоскости в политическую - выбор стоит между поддержанием боеспособности ВВС и выполнением бюджетных обязательств. Стоит отметить, что проблема не является уникальной для Великобритании.

Ранее, в апреле, швейцарское издание Tribune de Geneve сообщило о старте сбора подписей под петицией против покупки F-35. Активисты указывали, что стоимость самолётов значительно превысила первоначальные договорённости, а сами машины не соответствуют заявленным требованиям. Эти факты ставят под сомнение целесообразность программы F-35 в целом, которая изначально подвергалась критике из-за постоянного роста цен и технических проблем.

Если Лондон действительно откажется от закупки, это может стать серьёзным ударом по амбициям Пентагона по продвижению своего истребителя на международном рынке и отразится на отношениях между США и Великобританией. Кроме того, подобный шаг вынудит британские ВВС искать альтернативы, такие как европейские Eurofighter Typhoon или даже российские Су-35, что маловероятно из-за политических ограничений. Таким образом, решение по F-35A станет важным индикатором приоритетов оборонной политики Соединённого Королевства в условиях жёсткой экономии бюджетных средств. Дополнительным фактором давления служит необходимость модернизации ядерного арсенала страны.

Бомбы B61-12, которые могут нести F-35A, являются частью программы НАТО по обновлению тактического ядерного оружия. Отказ от закупки может снизить роль Великобритании в коллективной обороне альянса. Однако даже если сделка будет отложена, это позволит правительству направить высвободившиеся средства на другие приоритетные проекты, например на развитие кибербезопасности или беспилотных систем. В любом случае, в ближайшее время предстоит непростой выбор между стремлением сохранить технологическое превосходство и необходимостью сбалансировать бюджет.

Ожидается, что официальное объявление по этому поводу прозвучит уже на этой неделе

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F-35 Великобритания Бюджет Оборонные Расходы США

 

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