Великий Новгород лидирует в рейтинге городов с лучшим расположением отелей

OneTwoTrip определил города России с наиболее удобным расположением отелей, основываясь на анализе тысяч отзывов. Великий Новгород, Казань и Петрозаводск возглавили рейтинг, предлагая удобный доступ к достопримечательностям и транспортным узлам.

В свежем исследовании, проведенном онлайн-сервисом OneTwoTrip, были определены города России с наиболее удобным расположением отелей. Результаты этого анализа, основанного на десятках тысяч отзывов туристов, были опубликованы изданием «Газета.Ru». Эксперты сервиса проанализировали около 12 тысяч отзывов на 2 тысячи отелей, расположенных в 100 наиболее популярных у путешественников городах страны.

В рейтинге, составленном на основе категории «Лучшее расположение», учитывались отзывы, отмечающие близость отелей к центру города, зеленым зонам, удобство транспортной доступности, наличие парковки и виды из окон. Этот рейтинг предоставляет ценную информацию для путешественников, планирующих свой отдых и желающих выбрать наиболее комфортное и практичное место проживания. \Лидером рейтинга с большим отрывом стал Великий Новгород. По результатам анализа, 65% отзывов постояльцев содержат положительные комментарии о расположении отелей в центре города и близости к реке Волхов. Туристы особо отмечают удобство пешей доступности к историческим достопримечательностям и пристани. Второе место заняла Казань, набрав 63% положительных оценок. Гости столицы Татарстана ценят возможность проживания в центральной части города, недалеко от вокзала и главных пешеходных улиц, что значительно упрощает перемещение и позволяет быстро добраться до основных достопримечательностей. Третье место досталось Петрозаводску, получившему 59% положительных отзывов. Путешественники высоко оценили близость отелей к набережной и железнодорожному вокзалу. В список лидеров также вошли Суздаль (58%) и Нижний Новгород (57%), где туристы отмечают удобное расположение относительно Кремля, охраняемые парковки, набережные и главные пешеходные улицы с ресторанами и магазинами. Замыкают первую десятку Зеленоградск (56%), Кострома (55%), Светлогорск (54%), Иркутск (53%) и Калининград (52%). Эти города также привлекают внимание туристов своим удобным расположением относительно моря, исторических центров, вокзалов и других популярных мест. \Данное исследование является частью более масштабного анализа, проводимого OneTwoTrip, который охватывает различные аспекты качества проживания в отелях. В рамках этого исследования анализируются такие параметры, как качество завтраков, уровень сервиса, предоставляемого персоналом отелей, и общая удовлетворенность гостей. Параллельно с рейтингом удобства расположения отелей, OneTwoTrip также представил информацию о популярных направлениях для путешествий. Анализ показал, что туристы предпочитают поездки в Китай, Турцию и Белоруссию. Среди российских направлений наибольшим спросом пользуются Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Сочи. Коммерческий директор группы отелей «Русские сезоны» Инна Рындина ранее отметила, что снижение спроса на туристические услуги в начале 2026 года было связано с увеличением расходов, неопределенностью в расписании перелетов и изменениями в предпочтениях потребителей. Она подчеркнула, что риски задержек рейсов на несколько дней оказывают значительное влияние на принятие решения о поездке. Это подчеркивает важность удобного расположения отелей и общей организации путешествий для обеспечения положительного опыта туристов





