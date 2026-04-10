Head Topics

Великий Новгород лидирует в рейтинге городов с лучшим расположением отелей

Туризм News

📆4/10/2026 7:45 AM
📰Известия
140 sec. here / 11 min. at publisher
📊News: 83% · Publisher: 51%

OneTwoTrip определил города России с наиболее удобным расположением отелей, основываясь на анализе тысяч отзывов. Великий Новгород, Казань и Петрозаводск возглавили рейтинг, предлагая удобный доступ к достопримечательностям и транспортным узлам.

В свежем исследовании, проведенном онлайн-сервисом OneTwoTrip, были определены города России с наиболее удобным расположением отелей. Результаты этого анализа, основанного на десятках тысяч отзывов туристов, были опубликованы изданием «Газета.Ru». Эксперты сервиса проанализировали около 12 тысяч отзывов на 2 тысячи отелей, расположенных в 100 наиболее популярных у путешественников городах страны.

В рейтинге, составленном на основе категории «Лучшее расположение», учитывались отзывы, отмечающие близость отелей к центру города, зеленым зонам, удобство транспортной доступности, наличие парковки и виды из окон. Этот рейтинг предоставляет ценную информацию для путешественников, планирующих свой отдых и желающих выбрать наиболее комфортное и практичное место проживания. \Лидером рейтинга с большим отрывом стал Великий Новгород. По результатам анализа, 65% отзывов постояльцев содержат положительные комментарии о расположении отелей в центре города и близости к реке Волхов. Туристы особо отмечают удобство пешей доступности к историческим достопримечательностям и пристани. Второе место заняла Казань, набрав 63% положительных оценок. Гости столицы Татарстана ценят возможность проживания в центральной части города, недалеко от вокзала и главных пешеходных улиц, что значительно упрощает перемещение и позволяет быстро добраться до основных достопримечательностей. Третье место досталось Петрозаводску, получившему 59% положительных отзывов. Путешественники высоко оценили близость отелей к набережной и железнодорожному вокзалу. В список лидеров также вошли Суздаль (58%) и Нижний Новгород (57%), где туристы отмечают удобное расположение относительно Кремля, охраняемые парковки, набережные и главные пешеходные улицы с ресторанами и магазинами. Замыкают первую десятку Зеленоградск (56%), Кострома (55%), Светлогорск (54%), Иркутск (53%) и Калининград (52%). Эти города также привлекают внимание туристов своим удобным расположением относительно моря, исторических центров, вокзалов и других популярных мест. \Данное исследование является частью более масштабного анализа, проводимого OneTwoTrip, который охватывает различные аспекты качества проживания в отелях. В рамках этого исследования анализируются такие параметры, как качество завтраков, уровень сервиса, предоставляемого персоналом отелей, и общая удовлетворенность гостей. Параллельно с рейтингом удобства расположения отелей, OneTwoTrip также представил информацию о популярных направлениях для путешествий. Анализ показал, что туристы предпочитают поездки в Китай, Турцию и Белоруссию. Среди российских направлений наибольшим спросом пользуются Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Сочи. Коммерческий директор группы отелей «Русские сезоны» Инна Рындина ранее отметила, что снижение спроса на туристические услуги в начале 2026 года было связано с увеличением расходов, неопределенностью в расписании перелетов и изменениями в предпочтениях потребителей. Она подчеркнула, что риски задержек рейсов на несколько дней оказывают значительное влияние на принятие решения о поездке. Это подчеркивает важность удобного расположения отелей и общей организации путешествий для обеспечения положительного опыта туристов

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Известия /  🏆 26. in RU

United States Latest News, United States Headlines

Render Time: 2026-04-10 19:09:41